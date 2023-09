Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi Ribadasella/Ribeseya-Altu de lâ€™Angliru: orari, percorso, tv, favoriti. La salita finale fa paura

Arriva il momento decisivo per la Vuelta a España 2023: oggi appuntamento con la tappa diciassette, da Ribadasella/Ribeseya fino in cima all’Altu de l’Angliru, una delle salite più dure d’Europa. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, favoriti e programma.

PERCORSO DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Frazione breve, ma intensissima: 124,4 chilometri da percorrere. La prima fase sarà pianeggiante e sicuramente ci saranno velocità altissime, meno di un’ora di gara per arrivare al primo GPM: Alto de la Colladiella (6,5 chilometri all’8%). Discesa, traguardo volante e gran finale: prima Alto del Cordal di 5,7 chilometri all’8,5%, poi l’attesissimo Angliru. 13,1 chilometri al 9,5% di pendenza media, una salita interminabile, una rampa costante sempre in doppia cifra, con tratti che avvicinano anche il 20%.

FAVORITI DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Scontro diretto tra i big, l’unico che può tentare il colpo da fenomeno è Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) che si lancerà sicuramente all’attacco in anticipo per provare a portare a casa la vittoria parziale. Poi sarà battaglia tra i Jumbo-Visma, con Sepp Kuss che vorrà tenere la Maglia Rossa e Jonas Vingegaard con Primoz Roglic pronti a saltare in avanti. L’unico che può inserirsi nel trio dello squadrone olandese è Juan Ayuso (UAE Emirates), non apparso brillantissimo ieri.

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Mercoledì 13 settembre

Diciassettesima tappa: Ribadasella/Ribeseya-Altu de l’Angliru (124,4 km)

Orario di partenza: 13:57

Orario d’arrivo: 17.30 circa

DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13:30