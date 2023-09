Coppa Sabatini 2023: il percorso ai raggi X. Percorso ondulato con parecchie insidie

Si terrà domani, giovedì 14 settembre 2023, la 71ma edizione della Coppa Sabatini, seconda corsa del dittico insieme al Giro di Toscana che si svolgerà oggi. In questa gara di 198,9 chilometri che servirà a molti corridori (tra cui lo sloveno Tadej Pogacar) anche per migliorare la condizione in vista de il Lombardia (in programma il 7 ottobre), si partirà e si arriverà a Peccioli, luogo di nascita di Giuseppe Sabatini, ex corridore a cui è nominata la corsa.

IL PERCORSO AI RAGGI X

Il via verrà dato alle 11:30 circa dal km 0 e poi ci saranno 38,3 km in linea (l’unica piccola insidia in questo inizio sarà il breve strappetto di Lajatico, lungo 2.8 km e con una pendenza media del 3.1%), prima di entrare nel primo circuito di giornata lungo 24,7 km e da ripetere per cinque volte. All’interno di questo primo tracciato ci saranno le salite di Montefoscoli (0,8 km all’11,3%), Terricciola (3,7 km al 3,1%) e del Muro di Via di Greta (0.8 km al 10.2%), con quest’ultima che verrà ripetuta dopo il passaggio per la prima volta durante ancora il tratto in linea.

Una volta conclusi i cinque giri, si entrerà in un altro circuito, ossia quello finale di 12,2 km che andrà percorso per tre volte. Qui l’unica insidia sarà lo strappo di Peccioli (1,4 km al 5,6% di pendenza media), che nell’ultimo giro potrebbe diventare decisivo visto che verrà affrontato appena prima del traguardo.

