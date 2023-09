Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi Pola de Allande-La Cruz de Linares: orari, percorso, tv, favoriti. Altro arrivo in salita

Siamo giunti alla diciottesima tappa della Vuelta a España 2023. Appuntamento oggi con la Pola de Allande-La Cruz de Linares, altro arrivo in salita che potrà cambiare le carte in tavola in chiave classifica generale. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

178,9 chilometri in programma e cinque GPM. Primi 40 chilometri mossi, ma senza difficoltà, poi la prima salita di giornata: l’Alto de las Estacas (5,1 km al 7,5%). Discesa, tratto in falso piano e si approccia il duro Puerto de San Lorenzo (9,9 km all’8,6% e punte al 16%). Non c’è un attimo di pausa sul finale: prima l’Alto de Tenebredo (3,4 km al 9,5%) ed infine il Puerto de la Cruz de Linares (8,3 km all’8,6% con pendenze fino al 16%) da percorrere due volte (la prima con abbuoni).

FAVORITI DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sembra ormai quasi scontato parlare dei favoriti in questa Vuelta che di sorprese ne riserva poche. Jumbo-Visma che potrebbe nuovamente dominare in lungo e in largo: Sepp Kuss deve difendersi dall’attacco di Jonas Vingegaard che va a caccia della Maglia Rosa, con Primoz Roglic che tiene il fiato sul collo ai due compagni. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) andrà nuovamente all’attacco alla ricerca di punti sui GPM e magari della vittoria parziale. A caccia del riscatto gli spagnoli Juan Ayuso (UAE Emirates) ed Enric Mas (Movistar).

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Giovedì 14 settembre

Diciottesima tappa: Pola de Allande-La Cruz de Linares (178,9 km)

Orario di partenza: 12.55

Orario d’arrivo: 17.30 circa

DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 12.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.30