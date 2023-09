Vuelta a España 2023, tappa di oggi Lerma-La Laguna Negra. Vinuesa: orari, percorso, tv, favoriti. In scena i big sulla salita finale?

Dopo la cronometro di ieri si è mossa leggermente la classifica alla Vuelta a España 2023. In scena oggi l’undicesima tappa, da Lerma a La Laguna Negra. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO UNDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

163,2 chilometri da percorrere senza però particolari insidie, se non nella fase finale. Il traguardo volante infatti anticipa l’ascesa conclusiva: 6,5 chilometri al 6,7%, ma con l’ultimo chilometro che si inerpica con pendenze anche in doppia cifra.

FAVORITI UNDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Da capire se i favoriti vorranno sfidarsi anche domani o se attenderanno il Tourmalet. In caso di arrivo del gruppo a giocarsi il successo allora il favorito d’obbligo sarebbe Primoz Roglic che su un finale così non vorrà lasciarsi sfuggire la vittoria, coadiuvato da Jonas Vingegaard e Sepp Kuss in Maglia Rossa. A lanciare la sfida Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) e Juan Ayuso (UAE Emirates).

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Mercoledì 6 settembre

Undicesima tappa: Lerma-La Laguna Negra. Vinuesa (163,2 km)

Orario di partenza: 13.19

Orario d’arrivo: 17.30 circa

UNDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.00