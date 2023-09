Vuelta a EspaÃ±a 2023, solo Sagan e Merckx hanno vinto piÃ¹ di Evenepoel alla stessa etÃ : la classifica

Remco Evenepoel ha vinto la quattordicesima tappa della Vuelta a España 2023. Il fuoriclasse belga ha attaccato fin dalle prime battute, con il chiaro intanto di riscattare la crisi avuta nella giornata di ieri, quando giunse al traguardo con un ritardo di 27 minuti e uscì di classifica. Il Campione del Mondo a cronometro è a lungo rimasto solo con il tignoso francese Romain Bardet e lo ha poi regolato sulla salita finale (9,4 km al 6,3% di pendenza) che conduceva al traguardo di Larra-Belagua.

Si tratta di un successo di grande personalità per l’alfiere della Soudal-QuickStep, che si è lasciato alle spalle la cotta rimediata sul Col d’Aubisque e si è regalato un’affermazione di notevole spessore agonistico e tecnico. Remco Evenepoel ha messo le mani sul suo 37mo sigillo da professionista. Nel suo palmares spiccano un Mondiale in linea, un Mondiale a cronometro, due Liegi-Bastogne-Liegi, una Vuelta di Spagna, due tappe al Giro d’Italia, due tappe alla Vuelta, tre Classiche di San Sebastian.

Remco Evenepoel è nato ad Aalst il 25 gennaio 2000, dunque oggi ha 23 anni e 227 giorni. A questa età soltanto due corridori hanno vinto più corse di lui nella storia del ciclismo, ovvero due mostri sacri come lo slovacco Peter Sagan (53 vittorie) e il belga Eddy Merckx (49 vittorie). Una statistica che certifica ulteriormente la caratura di questo autentico fuoriclasse, che ieri ha avuto una giornata no e oggi ha saputo rialzare la testa in maniera perentoria.

CLASSIFICA VITTORIE CICLISMO A 23 ANNI E 227 GIORNI.

1. Peter Sagan (Slovacchia) 53 vittorie

2. Eddy Merckx (Belgio) 49 vittorie)

3. Remco Evenepoel (Belgio) 37 vittorie

4. Alejandro Valverde (Spagna) 8 vittorie

