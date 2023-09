Vuelta a EspaÃ±a 2023, Sepp Kuss: “La Vuelta per me Ã¨ speciale, ma non ci saranno regali”

La Vuelta a España 2023 sta per entrare nell’ultima e decisiva settimana, quella in cui tutti i nodi verranno al pettine e tutti i verdetti saranno scritti. Quando mancano sei tappe il leader della classifica è Sepp Kuss, il gregario di lusso che può coronare un sogno portando la maglia rossa a Madrid.

Nel giorno di riposo lo statunitense ha rilasciato un’intervista al media belga Sporza: “Quelle precedenti erano già state fonte di belle e nuove esperienze, ma non vedo l’ora che arrivi l’ultima settimana. Adoro le salite in Cantabria e nelle Asturie, molto ripide, tipiche della Vuelta. Mi sento davvero bene, non vedo l’ora”

“La Vuelta per me è davvero speciale –ha poi aggiunto Kuss – È la corsa in cui mi identifico di più, con i tifosi, le strade… È stato il mio primo Grande Giro e con esso ho un legame più che speciale. Quindi è bello per me avere la maglia rossa e non so se sarebbe lo stesso in altre gare dove c’è molta più pressione e copertura mediatica”.

Infine il passaggio più interessante: “Vogliamo mantenere la situazione favorevole in cui ci troviamo attualmente, ma non verranno fatti regali. Dobbiamo solo essere onesti con noi stessi nel dirci chi si sente meglio per capire come arrivare a nostro obiettivo, che è vincere la Vuelta”.

Foto: LaPresse