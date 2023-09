Vuelta a EspaÃ±a 2023, Rui Costa: “Venuto qui per riscattarmi dal Tour e cercare il successo”

Rui Costa chiude la seconda settimana della Vuelta a España 2023. Il portoghese della Intermarché-Cirus-Wanty si aggiudica la quindicesima tappa della corsa iberica, la Pamplona-Leukenberri battendo allo sprint ristretto Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) e Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), ottenendo la terza vittoria stagionale, curiosamente tutte in Spagna.

Una bella zampata per colui che fu il campione del mondo, che non vinceva una tappa in un Grande Giro dal lontano 2013 (lo stesso anno in cui si mise addosso la maglia iridata), nella diciannovesima tappa del Tour de France a Le Grand Bornand. Un successo importante per la Intermarché, che fino ad ora non era riuscita a farsi notare in terra iberica.

“Questa squadra ha creduto in me sin dal primo momento – afferma il lusitano – l’inizio di stagione è stato perfetto per me. Ora un successo alla Vuelta, importantissima per me e per il team, sono davvero felice. Questo successo ha avuto molta preparazione, al Tour le cose non sono andate bene“.

Continua Rui Costa: “La Vuelta non era prevista ma stavo ancora bene, volevo riscattarmi e ho chiesto di venire qui per potermi riscattare e andare a caccia di una vittoria. La volata? C’è stato un momento che gli altri tornavano sotto, dovevo anticipare la volata. Per fortuna anche Kaemna ha voluto giocarsi la tappa, è stato fantastico“.

Foto: LaPresse