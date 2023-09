Vuelta a España 2023, Remco Evenepoel: “Proverò a vincere anche oggi anche se sono stanco”

La Vuelta a España 2023 sta per volgere al termine: oggi arriva la penultima tappa che è la più lunga di questa corsa roja con quasi 4500 metri di dislivello. Salite pedalabili, ma che potrebbero fare le ultime differenze. Sarà indubbiamente l’ultimo scoglio per Sepp Kuss prima dell’arrivo di Madrid: l’americano della Jumbo-Visma vuole portare in fondo questa impresa.

Ultima occasione anche per coloro che vogliono vincere una tappa: Remco Evenepoel proverà ad andare in fuga per il quarto sigillo in questa Vuelta e rendere ancora più prestigiose le sue tre settimane. Queste le parole del belga prima della partenza: “La tappa di oggi? Proverò a cercare la vittoria, ma dipenderà molto dalla partenza. Io mi sono sentito un po’ stanco, vediamo come riesco a partire. Almeno non ho la preoccupazione della classifica del Miglior Scalatore da tenere in conto”.

Sulla tappa pianeggiante di ieri: “Non è stata una giornata facilissima, c’era vento e il gruppo era sempre un po’ allungato. Ma è stata una buona occasione per recuperare un po’ di energie dopo gli ultimi sforzi. La squadra? Puntavamo su Casper Pedersen per la tappa, ma ho visto che avuto qualche problema nel finale. Avrà un’altra occasione, domenica a Madrid”.

Foto: Lapresse