Vuelta a EspaÃ±a 2023: la tappa di domani Pola de Allande-La Cruz de Linares. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Siamo nella fase decisiva della Vuelta a España 2023: dopo la tappa con arrivo sul terribile Alto de l’Angliru, i corridori dovranno affrontare un’altra frazione durissima che lascerà strascichi probabilmente decisivi sulla classifica generale finale di questa corsa roja che giungerà al termine domenica a Madrid.

ALTIMETRIA

PERCORSO

Diciottesima tappa che sarà lunga 179 chilometri da Pola de Allande a La Cruz de Limares, oltre 45o0 metri di dislivello e ben cinque gran premi della montagna in programma. Dopo i primi 30 chilometri relativamente tranquilli, sarà l’ora di salire verso l’Alto de las Estacas (5,1 km al 7,5%). Successivamente la discesa e un tratto di falsopiano che porta al prima categoria del Puerto de San Lorenzo (9,9 km all’8,6% e punte al 16%). Dopo la lunga discesa ci sarà il dentello dell’Alto de Tenebredo (3,4 km al 9,5%), prima del gran finale che prevederà la doppia ascesa al Puerto de la Cruz de Linares (8,3 km all’8,6% con pendenze fino al 16%).

ORARI

La diciottesima tappa della Vuelta a España 2023 sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 (in pay-tv) dalle 12:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 12:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire sempre dalle 12.30.

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Giovedì 14 settembre

Diciottesima tappa: Pola de Allande-La Cruz de Linares (178,9 km)

Orario di partenza: 12.55

Orario d’arrivo: 17.30 circa

DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 12.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.30