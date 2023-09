Giro di Toscana 2023: Pavel Sivakov beffa Richard Carapaz, solo quarto Tadej Pogacar

Fuga a due per decidere l’edizione numero numero 95 del Giro di Toscana, Memorial Alfredo Martini. Ad imporsi è il francese Pavel Sivakov che con una grande azione da finisseur trova il primo successo della stagione, che arriva dopo l’eccellente piazzamento al GP di Montreal.

Attacco in coppia sull’ultima scalata del Monte Serra, la salita decisiva della corsa che prevedeva 191,55 km con partenza ed arrivo a Pontedera. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e Sivakov (Ineos Grenadiers) sono riusciti ad andar via dal gruppo. Il transalpino era riuscito a staccare l’ecuadoriano, che è riuscito a riportarsi sotto in discesa. Non ha aspettato la volata il francese che ha colpito a sorpresa: sul cavalcavia posto nell’ultimo chilometro è riuscito ad anticipare i tempi e ha staccato nettamente il campione olimpico, arrivando in solitaria a braccia alzate.

Deludente la performance dell’attesissimo Tadej Pogacar (quarto al traguardo): lo sloveno non ha tenuto in salita il passo dei migliori ed ha perso qualche secondo, venendo raggiunto successivamente e scavalcato dal compagno di squadra Felix Großschartner. Subito dietro Pogacar due italiani: quinto Filippo Zana (Jayco AlUla), sesto Davide Formolo (UAE Emirates).

Foto: Lapresse