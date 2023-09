Vuelta a España 2023: la tappa di domani Denia-Xorret de Catì. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Dopo la sicura volata di quest’oggi ad Oliva, la Vuelta a España 2023 torna a salire. Nona frazione nuovamente di montagna, la Denia-Xorret de Catì, che promette parecchi movimenti dagli uomini di classifica: con la sua conformazione senza un attimo di respiro, può essere l’occasione per qualche attardato di recuperare secondi preziosi, in virtù anche dell’ultima, tremenda rampa.

PERCORSO

3500 metri di dislivello complessivo, che iniziano dopo 20 chilometri, con l’Alto del Vall d’Ebo (7,9 km al 5,7%). Si continua a salire in maniera irregolare, toccando anche il 15%, e si arriva ai piedi di Puerto de Tollos (4,2 km al 5,6%, ma punte al 15%), seguito dal non classificato Alto de Fageca. Tanti saliscendi, fino al Puerto de Benifallim (9 km al 5,2%), lunga discesa e si risale verso il Porto de Carrasqueta, di quasi 11 km al 4,6%. Altri strappi non registrati fino allo Xorret de Catì, 3,9 km all’11,4% e punte al 22%, in vetta mancheranno poco più di tre chilometri, due di discesa e l’ultimo in leggera classifica.

ALTIMETRIA

VUELTA A ESPAÑA 2023, COME VEDERE L’OTTAVA TAPPA

L’ottava tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 12:45.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sabato 2 settembre

Ottava tappa: Denia-Xorret de Catì (165 km)

Orario di partenza: 13.10

Orario d’arrivo: 17.30 circa

