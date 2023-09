Vuelta a EspaÃ±a 2023, Jonas Vingegaard: “Volevo vincere per van Hooydonck. Non so se domani prenderÃ² la maglia rossa”

Grande colpo di Jonas Vingegaard nella 16ma tappa della Vuelta a España 2023. Il danese della Jumbo-Visma ha salutato tutti gli avversari all’inizio della salita finale e ha poi vinto in solitaria, chiudendo con 43” di vantaggio sull’australiano Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) e 49” sull’olandese Wout Poels (Bahrain – Victorious). Per il classe 1996 si tratta della 27ma affermazione personale in carriera.

“Sono semplicemente felice di aver vinto oggi – ha affermato Vingegaard dopo il trionfo odierno -. Abbiamo avuto delle notizie terribili stamattina (il gravissimo incidente di Nathan van Hooydonck) e oggi dunque volevo vincere per il mio migliore amico. Per fortuna ora ci sono buone notizie. È un grande sollievo per me e per la squadra. Spero che si riprenda presto”.

Grazie alla grande azione di oggi, il danese si è portato in seconda posizione in classifica generale, a soltanto 29” di ritardo dal suo compagno di squadra Sepp Kuss. Riguardo a questo aspetto, il classe 1996 ha dichiarato: “Non so se domani riuscirò a prendere la testa della classifica, per ora non ci penso, voglio solo godermi questo momento”.

Photo LiveMedia/Silvia Colombo