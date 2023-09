Pagelle di oggi Vuelta a EspaÃ±a 2023: Jonas Vingegaard dominante, Kuss in calo

PAGELLE SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Jonas Vingegaard, voto 9: sfrutta l’occasione e ora sogna il trionfo finale. La Jumbo-Visma lo manda all’attacco e poi non insegue, lui fa tutto nel migliore dei modi (è ancora lontano dal top e si vede) e, oltre a vincere la seconda tappa di questa edizione, si avvicina minacciosamente alla Maglia Rossa. Già domani potrebbe conquistarla.

Finn Fisher-Black, voto 7,5: la vera sorpresa di giornata. Il neozelandese della UAE Emirates scatta per inseguire Vingegaard, non tiene la ruota del danese ma in ogni caso non perde neanche troppo e agguanta la seconda piazza, che vale davvero tanto visto il modo con cui è arrivata.

Wout Poels e Michael Storer, voto 7: condizione in ascesa per entrambi, rispettivamente terzo e quarto di giornata. Possono andare all’attacco in quest’ultima settimana e conquistare un successo di tappa.

Juan Ayuso, voto 6: doveva essere la sua giornata, vista la situazione, invece si limita a stare con gli altri. Sembra essersi già arreso, o comunque non avere le possibilità per attaccare i rivali.

Sepp Kuss, voto 5,5: la Maglia Rossa oggi ha avuto una giornata non del tutto esaltante. La pedalata non era quella dei giorni migliori sulla salita finale e lo abbiamo capito sin dalle prime rampe. In ogni caso si difende nel migliore dei modi, conserva la leadership, anche se il calo in vista delle prossime tappe fa paura.

Antonio Tiberi, voto 6,5: al lavoro per i compagni di squadra, appare molto brillante sull’ascesa finale chiudendo in quindicesima posizione. Segnali di crescita importanti per il futuro.

Foto: Lapresse