Vuelta a EspaÃ±a 2023, Jonas Vingegaard: “Bello Evenepoel abbia vinto in questo modo, oggi abbiamo gestito”

Una giornata di ordinaria amministrazione quella della Jumbo-Visma alla Vuelta a España 2023. Non c’è stato nessun problema per la formazione olandese: Sepp Kuss è rimasto in maglia roja e Primoz Roglic e Jonas Vingegaard l’hanno scortato senza prendersi alcun rischio, lasciando spazio alla fuga coronata dalla meravigliosa vittoria da parte di Remco Evenepoel.

Al termine della quattordicesima tappa ha analizzato la situazione Vingegaard: “E‘ sempre importante rimanere davanti per controllare la situazione, sia nelle tappe pianeggianti che in quelle più impegnative come oggi. Ho dovuto seguire solo le ruote degli altri e non c’è stato nessun problema nella gestione”.

Sul successo di Remco Evenepoel: “E’ stato bellissimo che abbia vinto in questa maniera dopo quello che ha passato nella frazione di ieri. Ha corso una tappa eccezionale e sicuramente si merita questa vittoria. La maglia a pois non era il nostro principale obiettivo, sarebbe stato bello vestirla per un giorno in più, ma se la merita Remco”.

Su quelle che saranno le strategie di squadra fino a Madrid: “Kuss? Cercheremo di aiutarci a vicenda nella maniera migliore possibile, lui deve credere di poter arrivare in fondo con la maglia rossa“.

