Vuelta a España 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine venerdì 1 settembre, programma, streaming

Si svolgerà quest’oggi, venerdì 1 settembre 2023, la settima tappa della 78ma edizione della Vuelta a España. In questa frazione della corsa iberica si partirà alle ore 12:50 da Utiel e si arriverà, dopo 201 chilometri, sul traguardo di Oliva.

La tappa odierna sarà adatta ai velocisti ed ecco quindi che l’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), già vincitore di due tappe tra martedì e mercoledì, potrà andare a caccia della tripletta in quattro giorni. L’australiano dovrà però fare i conti con diversi corridori che hanno le carte in regola per batterlo, come ad esempio il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), i belgi Edward Theuns (Lidl – Trek) e Dries van Gestel (TotalEnergies) e gli italiani Alberto Dainese (Team dsm – firmenich) e Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), con quest’ultimo che proverà a stupire ancora tutti dopo il clamoroso secondo posto conquistato nella volata di mercoledì a Burriana.

La settima tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 12:35.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Venerdì 1 settembre

Settima tappa: Utiel – Oliva (200,8 km)

Orario di partenza: 12.50

Orario d’arrivo: 17.30 circa

SETTIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.35

