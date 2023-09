Vuelta a EspaÃ±a 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine domenica 17 settembre, programma, streaming

Ormai ci siamo: oggi, domenica 17 settembre 2023, si disputerà la ventunesima e ultima frazione della Vuelta a España 2023. In questa tappa i corridori prenderanno il via dall’Hipódromo de la Zarzuela alle 17:14 (alle 17:19 circa il chilometro zero) e arriveranno, dopo 101,5 chilometri, a Madrid. Paisaje de la Luz.

Come di consueto, la Vuelta si concluderà con una frazione molto facile. La maggior parte dei 101,5 chilometri previsti quest’oggi saranno infatti in pianura, compreso l’arrivo che sarà adatto alle ruote veloci. I favoriti odierni sono Kaden Groves e Alberto Dainese, con quest’ultimo che è reduce dalla vittoria nella 19ma tappa. Attenzione però anche agli altri velocisti, tra cui Filippo Ganna.

La ventunesima e ultima tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 16.45 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 16:45. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 17:00.

PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Domenica 17 settembre

Ventunesima tappa: Hipódromo de la Zarzuela – Madrid. Paisaje de la Luz

Orario di partenza: 17.14

Orario d’arrivo: 20.00 circa

VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 16.45

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 16.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 17.00

Foto: LaPresse