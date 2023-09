Vuelta a EspaÃ±a 2023: il borsino della tappa di oggi. Evenepoel puÃ² riprovarci, ma la Jumbo Ã¨ in agguato

La Vuelta a España 2023 si avvia ormai allo “sprint conclusivo”. Superata la temuta tappa dell’Angliru, il percorso propone una nuova tappa durissima, con cinque salite da affrontare ed un finale estremamente impegnativo. Il Puerto de San Lorenzo (10 km all’ 8.5%) posto a metà percorso sarà il primo vero ostacolo, ma a fare la differenza saranno le due ascese sugli 8.3 km all’8.6% del Puerto de la Cruz de Linares e forse anche la discesa che le divide.

Per quanto accaduto ieri, la frazione odierna sembra destinata a premiere una fuga da lontano, con la Jumbo che potrebbe prendersi una giornata più tranquilla. Se le energie “sprecate” oggi non saranno state troppe, il grande favorito potrebbe essere Remco Evenepoel, che può andare anche alla caccia dei punti per la matematica certezza di portare a Madrid la maglia a pois.

Lo sfidante per lui potrebbe essere ancora Romain Bardet, in una tappa che potrebbe essere molto adatta alle sue caratteristiche. La Bahrain, che ieri ha provato a forzare il ritmo per un ritrovato Mikel Landa, ha diverse carte da poter giocare, a partire da Wout Poels, senza dimenticare Santiago Buitrago e Damiano Caruso. Occhio anche a Michael Storer, Hugh Carthy, Egan Bernal, Einer Rubio e Cristian Rodriguez.

Se una delle squadre degli uomini di classifica deciderà invece di forzare l’andatura, difficile che il pronostico esca da uno dei tre “big” della Jumbo-Visma: Sepp Kuss, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard si stanno giocando la Vuelta e ne hanno evidentemente di più dei rivali. Juan Ayuso avrà voglia di riprovarci dopo un Angliru sofferto, così come Enric Mas, Joao Almeida e il sopracitato Mikel Landa.

BORSINO FAVORITI DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Remco Evenepoel

**** Romain Bardet, Wout Poels

*** Michael Storer, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic

** Santiago Buitrago, Einer Rubio, Sepp Kuss, Mikel Landa

* Juan Ayuso, Enric Mas, Hugh Carhty, Egan Bernal, Cristian Rodriguez

Foto: LaPresse