Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Altra volata, Groves va per la tripletta. Attenti a Ganna

La Vuelta a España torna a vivere una giornata tranquilla per la carovana. La Utel-Oliva, frazione odierna, apparecchia la tavola in favore delle ruote veloci a causa della sua conformazione, che dovrebbe creare pochi, pochissimi problemi in gruppo.

Una prima parte di oltre 100 chilometri sì mossa, come da prerogativa della corsa spagnola, ma senza offrire delle pendenze troppo esagerate. Arrivati negli ultimi 80 chilometri la strada si appiattisce, unici problemi che possono essere provocati dal vento laterale e da una curva ad angolo retto situata a 300 metri dal traguardo.

Frazione per velocisti ed il favorito d’obbligo è Kaden Groves. La maglia verde sembra essere una, due spanne superiore ai propri avversari e non vorrà mancare l’occasione di firmare la sua personale tripletta. Poco più dietro Juan Sebastian Molano, che nell’ultima occasione a Burriana è rimasto attardato per una caduta nei primi tre chilometri. Così come vorranno riscattarsi Milan Menten (Lotto-Dstny) e Marijn van den Berg (EF Education-Easypost).

In casa Italia, occhio di riguardo per Alberto Dainese, quarto due giorni fa alle spalle di Dries Van Gestel, ma soprattutto attenzione a Filippo Ganna: l’uomo della Ineos-Grenadiers ci ha inaspettatamente provato mercoledì ed è andato a tanto così dal successo. Il verbanese ha detto che vorrà riprovarci e la giornata odierna sembra perfetta per il tentativo.

VUELTA A ESPAÑA 2023, IL BORSINO DEI FAVORITI

***** Kaden Groves

**** Juan Sebastian Molano, Marijn Van Den Berg

*** Milan Menten, Edward Theuns, Alberto Dainese, Filippo Ganna

** Orluis Aular, Hugo Page, Dries Van Gestel

* Andrea Vendrame, Ivan Garcia Cortina, Felix Engelhardt, Hugo Hofstetter

Foto: LaPresse