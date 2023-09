Vuelta a España 2023, Geoffrey Soupe: “Sono rimasto sorpreso che nessuno mi abbia più ripreso”

Fa festa Geoffrey Soupe nella settima tappa della Vuelta a España 2023. Il francese della TotalEnergies trova a sorpresa lo spunto migliore in volata e vince sul traguardo di Oliva davanti al venezuelano Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA), secondo, e il belga Edward Theuns (Lidl – Trek), terzo. Per il classe 1988, che non doveva neanche essere al via di questa corsa ma che ha poi sostituito all’ultimo l’infortunato Alexis Vuillermoz, si tratta della prima vittoria in carriera in un Grande Giro e, più in generale, in Europa.

“È un successo incredibile per me e per la squadra – ha affermato Soupe dopo la vittoria -. Non avrei dovuto correre la Vuelta, ma Alexis Vuillermoz è caduto al Tour de l’Ain e la squadra mi ha scelto per correre qui in Spagna. Non pensavo che sarebbe stato possibile vincere una tappa, perché qui le volate sono davvero veloci”.

Il francese classe 1988 ha poi proseguito: “Uno sprint in un Grande Giro è sempre speciale! Con Nacer (Bouhanni, ex compagno di squadra di Geoffrey alla Cofidis, ndr) abbiamo vinto diverse volate alla Vuelta qualche anno fa. Era già quella una sensazione straordinaria, tanta adrenalina. Condurlo fuori e vederlo vincere è stato molto emozionante, ma ora assaporare la vittoria pura è ancora meglio. Non riesco a descrivere quello che sto provando”.

Il nativo di Viriat ha in seguito spiegato più approfonditamente ciò che è successo nella volata finale: “Dries Van Gestel non poteva sprintare e quindi ci ho provato io. Sapevo dove partire per affrontare al meglio l’ultima curva. Sono rimasto un po’ sorpreso che nessuno mi abbia più ripreso. Mi sono chiesto: ‘Che succede? È questa la mia giornata?'”

Questa vittoria ripaga di tutti gli sforzi fatti negli scorsi giorni: “Ieri ero davvero in difficoltà. Ho passato veramente un brutto momento sulla bici. Ho preso un virus all’inizio della Vuelta e questo mi ha rallentato. Lo sto affrontando giorno per giorno e oggi ho sfruttato le mie possibilità fino alla fine”.



Foto: Obatala-photography / Shutterstock.com