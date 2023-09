Vuelta a España 2023: con Kuss la Jumbo-Visma a caccia di tre Grandi Giri con tre corridori diversi?

Roglic o Vingegaard, Vingegaard o Roglic? I mille dubbi della vigilia ed ora il colpo a sorpresa: Sepp Kuss. La Jumbo-Visma sta sconvolgendo sempre più il World Tour con i propri fenomeni, soprattutto nei Grandi Giri e alla Vuelta a España 2023 si va a caccia di un’impresa che sarebbe davvero clamorosa.

La compagine neerlandese è partita da Barcellona con l’obiettivo di centrare la tripletta in un anno: Roglic il Giro, Vingegaard il Tour, entrambi al via della Vuelta per trovare il terzo colpo. Ora però sembrano cambiate le carte in tavola con il gregario di lusso che si sta trasformando in protagonista, vestendo la Maglia Rossa di leader della classifica generale.

Che sia Kuss la vera punta della Jumbo? Non è ancora dato saperlo, nonostante lui abbia messo le mani avanti: “Non sono qui per fare classifica. Vincere una tappa per me è già straordinario. Ad ogni modo non so come sono messo ora. Comunque poi vedremo…”.

Vincere tre Grandi Giri con tre corridori diversi sarebbe davvero assurdo, un qualcosa che entrerebbe davvero nella storia per anni e, probabilmente decenni. Ancora però è tutto da scrivere, con Vingegaard e Roglic che vogliono prendersi la scena e gli avversari come Evenepoel e Ayuso pronti a beffare tutti.

Foto: Lapresse