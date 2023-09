Volley, Wilfredo Leon miglior giocatore degli Europei: il polacco Ã¨ MVP, attesa per gli altri premi individuali

Wilfredo Leon è stato premiato come miglior giocatore degli Europei 2023 di volley maschile. Il fuoriclasse di origni cubane ha trascinato la Polonia verso il trionfo al PalaEur di Roma. Lo schiacciatore, attualmente in forza a Perugia, ha giganteggiato nella Finale contro l’Italia, dopo che aveva illuminato la scena anche contro Serbia e Slovenia tra quarti di finale e semifinale.

Il 30enne, che lo scorso anno aveva dovuto saltare i Mondiali a causa di un infortunio, ha giocato la sua miglior pallavolo in Nazionale e ampiamente meritato il riconoscimento come MVP (Most Valuable Player, miglior giocatore) della rassegna continentale. Si tratta del primo riconoscimento individuale con la Polonia per Wilfredo Leon, ma in carriera ne vanta svariati a livello di club tra Champions League, SuperLega, Coppa Italia.

Durante le premiazioni non è stato comunicato il Dream Team, ovvero il miglior sestetto della competizione. Non sono stati assegnati gli altri premi individuali per miglior palleggiatore, opposto, schiacciatori, centrali, liberi. Era successo anche con il femminile un paio di settimane fa, poi i premi erano stati assegnati in separata sede (e praticamente neanche comunicati in pompa magna). Accadrà anche con gli uomini, tra qualche giorno sapremo se qualche italiano avrà avuto soddisfazione a livello individuale.

Foto: Lapresse