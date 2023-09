Volley, Simone Giannelli: “Sbertoli ha vinto da solo il primo set. Polonia incredibile, serve la testa”

L’Italia ha sconfitto la Francia per 3-0 e si è qualificata alla Finale degli Europei 2023 di volley maschile. Gli azzurri si sono imposti di forza al PalaEur di Roma e si sono guadagnati il diritto di affrontare la Polonia nell’atto conclusivo, che andrà in scena sabato 16 settembre (ore 21.15). I Campioni del Mondo e d’Europa hanno annichilito i Campioni Olimpici e ora vogliono continuare a sognare in grande, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato due anni fa.

Il capitano Simone Giannelli ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “Di perfetto non c’è niente. Ho la fortuna di essere alto e avere braccia lunghe, a volte riesco ad andare su e prendere le palle che vanno di là, i miei compagni sono bravi sempre a crederci. Nel finale del primo set abbiamo studiato una soluzione con due palleggiatori (in campo insieme, n.d.r.), io ho grande fiducia in Sbertoli e in difesa è uno dei più forti al mondo. Gli disco sempre di andare in posto 1 perché è come un secondo libero e in quelle situazioni è fenomenale: io mi metto in 6 e faccio il mio compito. Oggi ha fatto qualcosa di pazzesco, ha vinto da solo il primo set“.

Il palleggiatore ha poi proseguito: “Dobbiamo un attimo inserire dei primi tempi in più con Mosca e Sanguinetti, contro la Francia è difficile perché battono bene. Devo essere bravo io a decidere quando darli”. Un accenno sulla finale di sabato sera: “Ancora la Polonia, ma il passato è passato: è una squadra incredibile, ma lo siamo anche noi. Entrambe proveremo a portare a casa il titolo, ci sarà da giocare con la testa e proveremo a recuperare le fatiche di oggi“. In tribuna ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Ringrazio il presidente Mattarella che ci verrà a vedere, spero di offrire uno spettacolo come questa sera e di indossare questa maglia davanti a lui”.

Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli