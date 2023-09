Volley, Preolimpico 2023: per le azzurre vietato sbagliare con la Colombia, prima dell’esame USA

La Nazionale Italiana femminile di pallavolo ha iniziato nel migliore dei modi il Torneo Preolimpico che sta andando in scena a Łódź, in Polonia. Tre vittorie in altrettante partite, seppur con avversarie apparse di un livello inferiore a quello delle azzurre. Il calendario, evidentemente spaccato in due per difficoltà delle avversarie, presenta oggi la Colombia per il quarto turno.

Inevitabilmente dunque un’altra sfida in cui la vittoria ed i tre punti saranno gli unici obiettivi possibili, dato che le sudamericane per ranking e risultati ottenuti sinora sembrano rappresentare il più semplice degli impegni del girone. Due sconfitte per 3-0 con USA e Polonia ed un set strappato alla Germania nelle prime tre partite e qualsiasi sogno ormai già richiuso nel cassetto.

L’attaccante più interessante, quella che farà da punto di riferimento è senza dubbio l’opposta Dayana Segovia, coadiuvata dalla giovane Ana Karina Olaya Gamboya, 21enne che di ruolo farebbe l’opposta ma che viene spesso schierata come schiacciatrice-ricevitrice per raddoppiare le opzioni efficaci in attacco.

Per l’Italia vista sin qui, guidata da una Ekaterina Antropova perfettamente calata nel ruolo di trascinatrice offensiva ed una Francesca Bosio che sta gestendo il gioco con grande precisione, la Colombia non sembra dunque una minaccia credibile. Di fatto sarà necessario archiviare il match portando a casa tre punti, per poi andarsi a giocare tutte le carte nelle sfide con USA, Germania e Polonia.

