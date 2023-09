Volley, Preolimpico 2023. Lâ€™Italia scalda i motori con la Repubblica Ceca. Debutto abbordabile per gli azzurri

Inizia l’avventura del torneo di qualificazione olimpica in Brasile per l’Italia e la squadra di Fefè De Giorgi parte contro una Repubblica Ceca di livello sicuramente inferiore rispetto agli azzurri, anche se bisognerà fare attenzione a qualche ex protagonista della SuperLega (Hadrava e Dzavoronok non hanno trovato troppo spazio all’Europeo) ed a due bocche da fuoco come Sotola e Galabov, che invece si sono messi in luce nell’appuntamento continentale.

Per l’Italia si tratta della partita ideale per iniziare il cammino in Brasile. La Repubblica Ceca è una formazione di buon livello, da non sottovalutare, ma che sulla carta non ha le qualità per impensierire anche un’Italia che potrebbe non essere ancora al massimo dopo le energie sprecate nell’Europeo casalingo, perso in finale contro la Polonia. Fefè De Giorgi deve fare a meno di un elemento importante come Roberto Russo e punterà inizialmente su Leandro Mosca al centro in diagonale con Galassi. Per il resto tutto confermato, e non potrebbe essere diversamente.

L’alzatore della squadra ceca, allenata da una vecchia conoscenza dei tifosi italiani, Jiri Novak, è Jakub Janouch, che gioca nelle file del VK Lvi Praga, dopo una fugace apparizione in Germania nel Friedrichshafen. Il suo sostituto è Jiri Srb, che gioca in Patria nel VK Benátky nad Jizerou. L’opposto titolare è Marek Sotola, protagonista nelle ultime Champions nelle file del Berlin Recycling Volleys, affiancato da Jan Hadrava, che in Italia ha giocato a Civitanova e, dopo l’esperienza allo Jastrzebski Wegiel in Polonia, nella prossima stagione vestirà la maglia del Galatasaray in Turchia.

Le bande sono Jan Galabov, che dopo l’esperienza allo Chaumont in Francia, il prossimo anno giocherà in Portogallo nello Sporting Lisbona e Lukas Vasina, lo scorso anno allo Skra Belchatow e il prossimo nel GKS Katowice, sempre in Polonia. In panchina siedono Donovan Dzavoronok, unico giocatore ceco impegnato in Italia, il prossimo anno nelle file della Rana Verona, dopo le esperienze di Monza e Trento, dove ha conquistato l’ultimo Scudetto e Martin Licek, fino allo scorso anno in forza allo Jihostroj České Budějovice in Patria e dal prossimo anno allo Sporting Lisbona come Galabov.

Al centro i titolari dovrebbero essere Adam Zajicek del Kladno Volejbal e Josef Polak, che il prossimo anno sarà nelle file del VC Greenyard Maaseik in Belgio dopo aver vestito per anni la maglia del Jihostroj České Budějovice. Le riserve sono Lukas Trojanowicz, del Dukla Liberec e Petr Spulak che in estate è passato dal Kladno Volejbal in Patria, all’ SWD Powervolleys Düren in Germania. Il libero titolare è il 35enne Milan Monik del VK Lvi Praga, ma spesso trova spazio anche Daniel Pfeffer, vera e propria bandiera del VK ČEZ Karlovarsko in cui festeggerà i 10 anni di militanza nella prossima stagione.

Foto: CEV