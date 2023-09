Volley, Preolimpici: Serbia e Olanda crollano, Turchia e Canada all’impresa. La Polonia annulla match-point!

Sono incominciati i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Prima giornata all’insegna di due grandi sorprese: la Serbia ha perso contro la Turchia per 3-1, l’Olanda ha ceduto al cospetto del Canada per 3-2. Altra notizia: la Polonia, fresca del trionfo continentale, ha regolato il Belgio soltanto al tie-break. Il Giappone era avanti 2-0 e 23-22, ma è stato trascinato alla frazione decisiva dalla poco quotata Finlandia.

Tutto facile per gli USA (3-0 all’Egitto), la Slovenia (3-0 alla Tunisia), l’Argentina (3-0 al Messico) e la Bulgaria (3-0 alla Cina). Alle ore 18.30 toccherà all’Italia, pronta a esordire a Rio de Janeiro contro la Repubblica Ceca. Ricordiamo che ogni torneo preolimpico mette in palio due pass per i Giochi, finiranno alle prime due classificate del round robin a otto squadre.

RISULTATI PREOLIMPICI VOLLEY OGGI

POOL B (a Tokyo, Giappone)

Clamoroso tonfo della Serbia. La Turchia ha vinto per 3-1 (25-22; 20-25; 25-14; 25-20) spinta dal bomber Adis Lagumdzija (19 punti) e dal centrale Bedirhan Bulbul (14 punti, 4 muri), in doppia cifra anche lo schiacciatore Mirza Lagumdzija (12) e l’altro centrale Mert Matic (12, 6 muri) contro i balcanici di Miran Kujundzic (17) e Aleksandar Atanasijevic (13).

Il Giappone ha battuto la Finlandia per 3-2 (25-17; 25-15; 25-27; 19-25; 15-12) dopo essere stato in vantaggio per 2-0 e 23-22 (poi 25-24). A fare la differenza sono stati gli attaccanti Ran Takahashi (23 punti), Yuji Nishida (16 punti, 5 ace) e Yuki Ishikawa (13, 3 ace).

Tutto facile per gli USA che liquidano l’Egitto per 3-0 (25-20; 25-16; 25-19) sotto i colpi di Torey Defalco (17) e Matt Anderson (13). Nessun problema per la Sloveni, che sbriga la pratica Tunisia per 3-0 (25-20; 25-18; 25-21) con Klemen Cebulj (15 punti) e Alen Pajenk (10) sugli scudi.

POOL C (a Xi’an, Cina)

La Polonia ha sudato le sette camicie contro il Belgio, si è trovata in vantaggio per 2-1 dopo aver perso il primo set, ma poi ha subito la rimonta ed è stata trascinata al tie-break. Nella frazione decisiva i Red Deagons sono stati sempre avanti di misura e hanno avuto un match-point sul 14-13, ma i freschi Campioni d’Europa hanno reagito e hanno vinto per 3-2 (23-25; 25-20; 25-16; 21-25; 17-15) per merito dell’opposto Lukasz Kaczmarek (25 punti), in doppia cifra anche il centrale Jakub Kochanowski (18) e lo schiacciatore Tomasz Fornal (16), mentre la stella Wilfredo Leon è rimasta in panchina. Al Belgio non sono bastati Ferre Reggers (25 punti) e Seppe Rotty (17).

Crollo dell’Olanda che avanti 2-1 è stata rimontata da un solidissimo Canada, capace di imporsi per 3-2 (25-21; 23-25; 24-26; 25-18; 15-12). Questa volta non sono bastati i 29 punti di Nimir Abdel-Aziz, i nordamericani fanno festa con Arthur Szwarc (19), Stephen Maar (18) ed Eric Loepkky (17). Tutto comodo per l’Argentina, che batte il modesto Messico per 3-0 (25-20; 25-17; 25-19) con i 16 punti di Bruno Lima e i 7 muri di Agustin Loser. La Bulgaria ha regolato la Cina per 3-0 (25-18; 25-19; 25-14).

