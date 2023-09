Volley, Paola Egonu ha scelto di non fare il Preolimpico! Le convocate dell’Italia e la motivazione

Dopo i fallimentari Europei conclusi al quarto posto, non c’è tempo per tirare il fiato in casa Italia. La Nazionale di volley femminile sarà infatti chiamata a disputare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre. Il CT Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per un collegiale di preparazione che andrà in scena a Cavalese (in provincia di Trento): tra le 15 azzurre impegnate in Val di Fiemme, il tecnico dovrà selezionare le 14 giocatrici che prenderanno parte al torneo pre-olimpico.

L’Italia se la dovrà vedere soprattutto con gli USA e con la Polonia, ma non dovrà sottovalutare Thailandia, Corea del Sud e Germania, mentre Slovenia e Colombia sono di caratura inferiore. Si disputerà un round robin a otto squadre (ciascuna affronta le altre sette compagini una solta volta) e le prime due classificate staccheranno il biglietto per i Giochi. Nel caso in cui la nostra Nazionale non dovesse raggiungere l’obiettivo dovrà sperare di meritarsi il pass attraverso il ranking mondiale (cinque posti in palio).

Spicca l’assenza di Paola Egonu, vociferata nelle ultime ore. L’opposto è stata relegata al ruolo di panchinara di lusso durante gli Europei e, come riporta il comunicato federale, “pur ribandendo il proprio attaccamento alla maglia dell’Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo“. La bomber veneta fa ancora parte del progetto tricolore? Qual è diventato il suo ruolo? Una giocatrice di questo calibro è stata messa ai margini? Domande a cui, al momento, non è stata data una risposta.

Gli opposti a disposizione restano Ekaterina Antropova e Sylvia Nwakalor. Le schiacciatrici saranno sempre la capitana Miryam Sylla, Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Francesca Villani. Tra le centrali si inserisce Linda Nwakalor in supporto ad Anna Danesi, Marina Lubian, Federica Squarcini. Alessia Orro è la palleggiatrice titolare, supportato da Francesca Bosio. Elenora Fersino e Beatrice Parrocchiale i liberi. Di seguito le giocatrice convocate per il collegiale in avvicinamento al preolimpico di volley femminile.

CONVOCATE ITALIA PER COLLEGIALE VERSO IL PRE-OLIMPICO

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio.

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova.

Schiacciatrici: Myriam Sylla, Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.

LA MOTIVAZIONE PER L’ASSENZA DI PAOLA EGONU

Il comunicato federale riporta testualmente: “Tra le convocate non c’è Paola Egonu, l’atleta azzurra, pur ribandendo il proprio attaccamento alla maglia dell’Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo“.

Foto: Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi