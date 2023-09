Calcio, Luciano Spalletti: “Bisogna vincere con l’Ucraina e produrre un bel calcio”

Subito un momento importantissimo per il cammino della Nazionale italiana di calcio al maschile guidata dal nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti. Gli azzurri infatti domani saranno impegnati a San Siro contro l’Ucraina nel match di qualificazione agli Europei 2024, fondamentale una vittoria per restare in corsa per il pass diretto.

L’allenatore azzurro oggi è intervenuto in conferenza stampa: “A San Siro non devo chiedere nulla siamo noi a doverci meritare il loro comportamento. Ho assistito a delle gare della Nazionale qui e c’è sempre stato un calore importante intorno alla squadra. I tifosi hanno sempre fatto la loro parte. li ringrazio in anticipo”.

Sulla partita: “Dobbiamo vincere e produrre anche un buon calcio, cosa che non abbiamo fatto a Skopje”. E aggiunge riguardando al match con la Macedonia del Nord: “Nessuno di noi è contento di quella gara, anche tra i ragazzi c’era dispiacere per il risultato e per alcuni momenti della partita. Dobbiamo qualificarci e con il risultato che abbiamo fatto sabato diventerà più forte la pressione che dovremo portarci sulle spalle. Dobbiamo essere all’altezza della nostra storia”.

Sull’avversario: “È una squadra più organizzata della Nord Macedonia e ha ben chiaro quello che deve essere l’atteggiamento sia quando ha il pallone sia quando non ce l’ha. Dovremo essere bravi a lavorare ai fianchi per trovare spazi. Il gol che hanno segnato all’Inghilterra è l’evidenza precisa di quello che avevano preparato per quella gara: per i primi 24 minuti sono stati bassissimi, hanno lasciato che l’Inghilterra tenesse palla facendo anche 40/50 tocchi consecutivi, poi con tre passaggi sono andati in porta. L’Ucraina sa montare addosso, sugli scarichi lunghi sa prendere palla e ti può venire anche a pressare”.

Foto: Lapresse