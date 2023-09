Volley, l’Italia al crocevia degli Europei: battere l’Olanda per meritarsi la Final Four, Abdel-Aziz il colosso da arginare

Serata da dentro o fuori per l’Italia agli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale si trova di fronte al bivio tipico dei quarti di finale: se vinci entri in zona medaglia, se perdi torni a casa. I Campioni del Mondo e d’Europa scenderanno in campo al PalaFlorio di Bari (ore 21.00) per fronteggiare l’Olanda in un match da dentro o fuori assolutamente da non sbagliare se si vuole continuare la difesa del titolo conquistato due anni fa.

Gli azzurri sono reduci dalla facile vittoria per 3-0 contro la Macedonia del Nord e hanno infilato sei successi consecutivi (tra cui il pesante 3-0 inflitto alla Serbia), mentre i tulipani hanno dato vita a un rovente braccio di ferro con la Germania (hanno subito la rimonta da 2-0, salvandosi poi al tie-break) dopo aver perso contro la Polonia nella fase a gironi. Si preannuncia un testa a testa altamente spettacolare e avvincente che metterà in palio la qualificazione alla semifinale di Roma da disputare contro la Francia.

L’Italia partirà con i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico, ma si tratta di una partita particolarmente impegnativa e da affrontare con il giusto piglio, tenendo in fortissima considerazione un avversario di eccellente caratura tecnica. La nostra Nazionale avrà il compito di sostenere un’elevata intensità di servizio e di intensificare la ricezione per mettere seriamente in difficoltà gli oranje, che possono fare affidamento su una bocca da fuoco di notevole spessore: il compito è arginare il colosso Nimir Abdel-Aziz.

Marcando in maniera attenta il loro opposto, l’Italia aumenterebbe sensibilmente le possibilità di vittoria. Il loro bomber è una vera e propria macchina da punti che ha giocato a lungo in Italia: Treviso, Cuneo, Milano, Trento e Modena fino al termine della penultima stagione, decidendo poi di trasferirsi all’Halkbank Ankara in Turchia. Il gioco dell’Olanda, allenata da Roberto Piazza, punta tantissimo sull’attacco e sul servizio, se vengono bloccati in fase offensiva e vengono pressati in maniera importante al servizio (come ha fatto la Germania sabato sera tra terzo e quarto set) possono andare seriamente in difficoltà.

L’Italia scenderà in campo con la formazione tipo che negli ultimi due anni ha vinto il titolo iridato e la kermesse continentale: il capitano Simone Giannelli, schierato in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto; Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori titolari; al centro giocheranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero. Si cercherà di tenere una percentuale offensiva di un certo rilievo, spaziando su tutto il fronte d’attacco e sperando anche in un buon muro.

Andrà prestata attenzione anche al promettente schiacciatore Bennie Tuinstra: spegnerà 23 candeline proprio questa sera, gioca in Turchia con lo Ziraat Bankasi Ankara ma è estremamente promettente ed è dotato di colpi molto interessanti. Di banda è affiancato da Gijs Jorna, alfiere del PAOK Salonicco (in Grecia) che solitamente si prende il peso principale della ricezione (anche perché in passato ha giocato da libero).

Il palleggiatore è l’esperto Wessel Keemink. Attenzione al centrale Fabian Plak, pronto alla nuova avventura in SuperLega con la maglia di Padova, affiancato da Michael Parkinson, attualmente in forza al Tours VB in Francia. In rosa figurano altri due nomi noti agli appassionati italiani: lo schiacciatore Thijs ter Horst, che in Italia ha giocato con Verona, Piacenza, Ravenna e Perugia prima di andare in Corea del Sud; il martello Maarten van Garderen, passato a Corigliano, Ravenna, Modena, Trento, Latina, Siena nell’ultima stagione.

