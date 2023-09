Volley, la DS fa vedere un video insolito a De Giorgi. Il ct ci scherza su: “Ma Ã¨ benaugurante?”

Questione di cabala per esorcizzare? Vedremo. La Nazionale italiana di volley maschile sarà impegnata domani alle ore 21.00 contro l’Olanda nei quarti di finale degli Europei 2023. La formazione guidata da Fefè De Giorgi, detentrice del titolo continentale vinto due anni fa, vorrà continuare nel proprio percorso e battere gli olandesi è un passaggio obbligato.

Una sfida contro la selezione orange che ha una storia che affonda le sue radici negli anni ’90, quando la “Generazione dei fenomeni” di Julio Velasco dovette imbattersi spesso e volentieri contro la compagine dei Paesi Bassi. Gioie e dolori, con le sconfitte ai Giochi Olimpici di Barcellona ne ’92 e di Atlanta nel ’96 che hanno segnato il percorso di quella straordinaria squadra.

Una storia, in qualche modo, rievocata nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva, in onda su Rai2, con De Giorgi ospite. In particolare, la riproposizione della palla match sfruttata dall’Olanda (17-15) nel quinto set della Finale per l’oro olimpico ad Atlanta ha suscitato la sorpresa mista all’ilarità del CT.

“Mi fate vedere queste immagini per fare in modo che sia benaugurante martedì?“, la domanda con il sorriso di De Giorgi. Ci si augura, chiaramente, che non vi sia una replica di quanto accaduto 27 anni fa, ma magari di altre sfide come quella della Finale mondiale del 1994 ad Atene.

Foto: LiveMedia/Loris Cerquiglin