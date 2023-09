Volley, Italia-Turchia vale la Finale agli Europei: i precedenti e gli ultimi risultati, con Vargas cambia tutto

L’Italia affronterà la Turchia nella semifinale degli Europei 2023 di volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) le azzurre scenderanno in campo a Bruxelles (Belgio) per fronteggiare la temibilissima compagine anatolica, fresca vincitrice della Nations League e probabilmente favorita della vigilia. Le Campionesse d’Europa hanno comunque tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e per cercare il colpaccio, in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Serbia-Olanda.

L’Italia conduce ampiamente nei precedenti: 49 vittorie e 20 sconfitte nelle 69 partite disputate. Le anatoliche hanno però vinto gli ultimi due incroci, giocati durante l’estate in Nations League: le ragazze di Daniele Santarelli si sono imposte per 3-0 di fronte al proprio pubblico di Antalya in occasione della prima tappa delle fase e preliminare e poi per 3-0 ad Arlington (USA) nei quarti di finale, preludio al trionfo finale per Melissa Vargas e compagne. Va però ricordato che all’Italia mancavano alcuni elementi di lusso come Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Elena Pietrini, Marina Lubian, Alessia Orro.

L’Italia aveva invece vinto la semifinale della Nations League 2022: un secco 3-0 inflitto dalle ragazze di Davide Mazzanti alla Turchia padrona di casa, davanti ai 15.000 spettatori dell’Ankara Arena. Le azzurre alzarono poi al cielo il trofeo battendo il Brasile nell’atto conclusivo e conquistando così il titolo per la prima volta nella storia, presentandosi così da favorite ai Mondiali chiusi poi al terzo posto. Da ricordare anche il successo dell’Italia per 3-1 nella fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Va però evidenziato che le ultime affermazioni della nostra Nazionale sono giunte quando la Turchia non aveva ancora a disposizione Melissa Vargas…

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo