Volley, i convocati dell’Italia per il preolimpico: 14 azzurri a Rio per inseguire Parigi 2024

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri torneranno in scena a Rio de Janeiro (Brasile) dal 30 settembre all’8 ottobre per affrontare Brasile, Cuba, Iran, Germania, Ucraina, Repubblica Ceca, Qatar in un durissimo round robin: ogni squadra affronterà le altre sette, le prime due classificate staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi.

Se si fallirà l’obiettivo attraverso questa kermesse bisognerà poi aggrapparsi al ranking FIVB che determinerà le ultime cinque ammesse ai Giochi Olimpici. Il tecnico pugliese ha confermato l’intera formazione che sabato sera ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei, perdendo la Finale giocata contro la Polonia al PalaEur di Roma. I Campioni del Mondo vogliono chiudere la pratica Parigi con anticipo, senza dover pensare a fare i conti con il ranking.

Simone Giannelli sarà il capitano e palleggiatore titolare (Riccardo Sbertoli sarà il suo secondo), Yuri Romanò ricoprirà il ruolo di opposto di riferimento con il giovane Alessandro Bovolenta alle sue spalle, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori di punta con Mattia Bottolo e Tommaso Rinaldi pronti all’occorrenza, Gianluca Galassi e Roberto Russo formeranno il tandem di centrali con Leandro Mosca e Giovanni Sanguinetti di spalla, Fabio Balaso il libero e Leonardo Scanferla la sua riserva.

Gli azzurri si ritroveranno a Cavalese (in provincia di Trento) il prossimo 21 settembre e partiranno da Venezia alla volta del Brasile il 26 settembre. Esordio previsto a Rio il 30 settembre contro la Repubblica Ceca. Di seguito i convocati dell’Italia per il preolimpico di volley maschile.

CONVOCATI ITALIA PREOLIMPICO VOLLEY MASCHILE

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Foto: Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini