Volley femminile, Preolimpici: duello Serbia-Cina, il Brasile perde un punto, Turchia a fatica. Ok Italia e USA

Terza giornata dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. Si disputano tre gironi con otto squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni raggruppamento staccheranno il biglietto per i Giochi mentre gli ultimi cinque posti verranno assegnati attraverso il ranking FIVB (tenendo conto dell’obbligo di rappresentanza continentale).

Nella Pool A continua il testa a testa tra Serbia e Cina, con l’Olanda all’inseguimento. Nella Pool B proseguono a braccetto Turchia, Giappone e Brasile (oggi le sudamericane hanno lasciato un punto per strada). Nella Pool C le favorite d’obbligo sono USA, Italia e Polonia. Di seguito tutti i risultati della terza giornata dei preolimpici di volley femminile e le varie classifiche, domani si tornerà in campo per la quarta giornata che precederà l’ultimo giorno di riposo prima del decisivo trittico conclusivo.

RISULTATI E CLASSIFICHE PREOLIMPICI VOLLEY FEMMINILE

POOL A (a Ningbo, Cina):

Serbia vs Canada 3-0 (25-19; 25-17; 25-21)

Le Campionesse del Mondo si sbarazzano di un avversario sulla carta insidioso, dominando l’incontro in lungo e in largo. Una straripante Tihana Boskovic (25 punti, 4 ace), supportata dalle 10 marcature della centrale Jovana Stevanovic, trascina le balcaniche verso il terzo successo consecutivo e continuando così la cavalcata verso il pass olimpico. Prestazione deludente delle due stelle canadesi: nove punti a testa per le quotate Kiera Van Ryk e Alexa Gray.

Cina vs Repubblica Ceca 3-0 (25-12; 25-16; 25-23)

Passeggiata relativamente tranquilla per le padrone di casa, che infilano la terza vittoria consecutiva e si confermano al comando insieme alla Serbia. Le migliori sono state le schiacciatrici Yingying Li (14 punti) e Yunlu Wang (11), le centrali Xinyue Yuan (12) e Yuanyuan Wang (12, 4 muri). Gabriela Orsova ha guidato le ceche con 12 punti.

Olanda vs Messico 3-0 (25-18; 25-18; 25-17)

Le tulipane infilano la seconda scontata vittoria e provano a rimanere in scia di Serbia e Cina. Tutto davvero molto facile con tre attaccanti in doppia cifra: Nova Marring (15 punti), Jolien Knollema (14) ed Elles Dambrink (13). Alle centroamericane non basta Esther Castro Lopez (12).

Repubblica Dominiana vs Ucraina 3-0 (25-17; 25-21; 31-29)

Le caraibiche provano a restare aggrappate a una difficile speranza di qualificazione e battono le gialloblù dopo un sofferto terzo set deciso ai vantaggi. Prova straripante delle attaccanti Brayelin Martinez (25 punti, 5 muri) e Paola Pena (15 punti), mentre la compagine europea non smuove la classifica nonostante le 20 marcature della schiacciatrice Oleksandra Milenko.

CLASSIFICA: Serbia 3 vittorie (9 punti), Cina 3 vittorie (9 punti), Olanda 2 vittorie (7 punti), Repubblica Dominicana 2 vittorie (6 punti), Canada 1 vittoria (3 punti), Repubblica Ceca 1 vittoria (2 punti), Messico 0 vittorie (0 punti), Ucraina 0 vittorie (0 punti).

POOL B (a Tokyo, Giappone):

Turchia vs Perù 3-1 (25-18; 25-27; 25-17; 29-27)

Le Campionesse d’Europa hanno rischiato contro un avversario inatteso, perdendo il secondo set e salvandosi soltanto ai vantaggi nella quarta frazione. Le anatoliche si confermano in testa insieme al Giappone e inseguono il pass olimpico, oggi sono stati fondamentali i 22 punti di Ebrar Karakurt e i 14 di Ilkin Aydin, 9 marcature per Melissa Vargas. Alle sudamericane non sono bastate Maria Paula Rodriguez (20) e Ysabella Sanchez (16).

Brasile vs Bulgaria 3-2 (25-13; 22-25; 27-29; 25-21; 15-8)

Le sudamericane vengono clamorosamente trascinate al tie-break da un avversario che sulla carta non doveva creare particolari grattacapi. Le verdeoro si salvano, anche se lasciano sul piatto un punto che potrebbe essere prezioso. Le vicecampionesse del mondo devono ringraziare la solita Gabi (26 punti) e la granitica centrale Thaisa (19 punti, 7 muri). Alla compagine europea non sono bastate Maria Yordanova (19) e Miroslava Paskova-Kaneva (13).

Giappone vs Porto Rico 3-0 (25-23; 25-21; 25-13)

Le padrone di casa sbrigano la pratica caraibica senza particolari patemi d’animo e si confermano al comando della classifica insieme alla Turchia. Prova straripante di Arisa Inoue, che ha messo a segno ben 24 punti. In doppia cifra anche la capitana Sarina Nishida (12) e Kotona Hayashi (11), mentre tra le fila di Porto Rico la migliore è stata Brittany Abercrombie (18).

Argentina vs Belgio 3-0 (25-21; 25-20; 25-18)

Clamorosa sconfitta delle Yellow Tigers, che si prendono un’inattesa batosta per mano dell’Albiceleste: nei fatti entrambe dicono addio alle timide speranze di stare davanti ad almeno due tra Giappone, Turchia e Brasile. Daniela Bulach (13 punti) e Bianca Cugno (11) hanno avuto la meglio contro Manon Stragier (14) e Pauline Martin (13).

CLASSIFICA: Giappone 3 vittorie (9 punti), Turchia 3 vittorie (9 punti), Brasile 3 vittorie (8 punti), Belgio 1 vittoria (3 punti), Argentina 1 vittoria (3 punti), Porto Rico 1 vittoria (3 punti), Bulgaria 0 vittorie (1 punto), Perù 0 vittorie (0 punti).

POOL C (a Lodz, Polonia):

Germania vs Corea del Sud 3-2 (25-13; 25-21; 23-25; 22-25; 15-7)

La Germania si fa rimontare dal 2-0, ma poi si salva al tie-break e mantiene quasi intatte le possibilità di insidiare USA, Italia e Polonia per il pass olimpico. Top scorer le schiacciatrici Lena Stigrot (20 punti) e Lina Alsmeier (18 punti), 17 punti anche per la centrale Camilla Weitzel (4 muri, 2 ace). Alle asiatiche non sono bastate Sohwi Kang (18) e Hanbi Lee (15).

Italia vs Polonia 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18)

Clicca qui per la cronaca.

Polonia vs Colombia 3-0 (25-21; 25-21; 25-13)

Tutto facile per le padrone di casa contro la squadra più debole del raggruppamento. Prova di lusso per l’opposto Magdalena Stysiak (19 punti) e la centrale Agnieszka Korneluk (11 punti, 4 muri, 2 ace) sotto la regia di Joanna Wolosz. Le biancorosse restano al comando con tre vittorie alla pari con Italia e USA, mentre le sudamericane di Dayana Segovia (12 punti) restano in fondo alla graduatoria.

USA vs Slovenia 3-1 (25-13; 25-13; 20-25; 25-13)

Le americane lasciano a sorpresa il terzo set alle modeste balcaniche di coach Marco Bonitta. Sugli scudi Andrea Drews e Chiaka Ogbogu con 12 punti a testa.

CLASSIFICA: Italia 3 vittorie (9 punti), Polonia 3 vittorie (9 punti), USA 3 vittorie (9 punti), Germania 3 vittorie (8 punti), Corea del Sud 0 vittorie (1 punto), Thailandia 0 vittorie (0 punti), Colombia 0 vittorie (0 punti), Slovenia 0 vittorie (0 punti).

