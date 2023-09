Volley femminile, l’Italia tornerà in campo tra 2 settimane! Programma preolimpico, orari, tv, regolamento

L’Italia tornerà in campo tra un paio di settimane dopo l’amaro quarto posto agli Europei 2023 di volley femminile. Il risultato raggiunto nella rassegna continentale non può essere soddisfacente e questo gruppo deve cambiare marcia. Non ci sarà tempo per riflettere, visto che dal 16 al 24 settembre andrà in scena il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale punterà a essere protagonista a Lodz (Polonia).

Le azzurre saranno impegnate in un round robin a otto squadre, ovvero un girone all’italiana in cui le partecipanti affronteranno le altre squadra una sola volta, per un totale di sette partite a testa. Le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno vedersela soprattutto con USA e Polonia, ma non dovranno sottovalutare Thailandia, Corea del Sud e Germania, mentre Slovenia e Colombia saranno compagini di caratura inferiore.

Le prime due classificate si qualificheranno ai Giochi di Parigi. Se l’Italia non dovesse raggiungere l’obiettivo, dovrà sperare di essere tra le migliori cinque squadre del ranking non ancora ammesse alla rassegna a cinque cerchi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO ITALIA PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE

Sabato 16 settembre

20.45 Italia-Corea del Sud

Domenica 17 settembre

20.45 Italia-Slovenia

Martedì 19 settembre

14.30 Italia-Thailandia

Mercoledì 20 settembre

11.30 Italia-Colombia

Venerdì 22 settembre

20.45 Italia-USA

Sabato 23 settembre

20.45 Italia-Germania

Domenica 24 settembre

20.45 Italia-Polonia

PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: palinsesto da definire.

Diretta streaming: palinsesto da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo