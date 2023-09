Volley femminile, l’Italia scivola nel ranking mondiale! Flop agli Europei, cosa cambia per qualificarsi alle Olimpiadi?

L’Italia è scivolata in sesta posizione nel ranking FIVB di volley femminile, la graduatoria mondiale stilata della Federazione Internazionale di Pallavolo. La nostra Nazionale ha concluso gli Europei con un amarissimo quarto posto, dopo aver perso la semifinale contro la Turchia al tie-break (nonostante un vantaggio di 2-1 e 18-14) e l’atto conclusivo per il bronzo contro l’Olanda per 3-0.

Il doppio ko fatto registrare a Bruxelles ha fatto perdere alle azzurre ben 16,28 punti complessivi: 3,59 contro la banda di Daniele Santarelli e addirittura 12.69 contro le tulipane. Tra l’altro i sette successi consecutivi raccolti in precedenza erano valsi soltanto 7,03 punti. Responso chiaro: al termine della rassegna continentale si sono persi 9,25 punti. Va ricordato che il ranking tiene infatti conto dell’entità del punteggio e della caratura dell’avversario.

L’Italia occupava il quarto posto in graduatoria tre settimane fa e da Campionessa d’Europa uscente è indietreggiata in sesta posizione con 345,16 punti, venendo così scavalcata da Brasile (350,76 punti) e Cina (346,70). La Turchia ha vinto gli Europei, dopo essersi già imposta in Nations League, e si è confermata saldamente in testa con 384,08 punti davanti agli USA (357,13) e alla Serbia (356,82). L’Italia ha fortunatamente un buon margine di vantaggio nei confronti di Polonia (315,55), Giappone (306,57), Olanda (286,85), Repubblica Dominicana (286,36) e Canada (246,95).

Il ranking FIVB è determinante perché metterà in palio cinque posti per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il meccanismo è infatti il seguente: 6 pass attraverso i tornei di qualificazione, che andranno in scena a settembre 2023 (si disputeranno con la formula del round robin e le prime due classificate in ciascuno dei tre tornei staccheranno il biglietto per i Giochi); 5 in base al ranking mondiale, aggiornato al termine della fase preliminare della Nations League 2024, ovvero verranno promosse le migliori cinque della classifica che non sono ancora qualificate alle Olimpiadi.

Va ricordato un aspetto importante del regolamento: a Parigi 2024 ci dovrà essere almeno una squadra per Continente, dunque se una determinata area geografica non si è meritata la partecipazione attraverso i tornei di qualificazione, la migliore piazzata di quella zona nel ranking mondiale staccherà il biglietto per la capitale francese. Succederà quasi sicuramente per l’Africa, che promuoverà il Kenya, mentre per gli altri Continenti non dovrebbero esserci problemi di questa sorta.

L’Italia si appresta a giocare il torneo preolimpico, in programma a Lodz dal 16 settembre. Le ragazze del CT Davide Mazzanti affronteranno USA, Polonia, Germania, Thailandia, Corea del Sud, Colombia, Slovenia: si preannuncia una sfida totale con le americane e con le padrone di casa, ma non andranno sottovalutate le tedesche e le due asiatiche. In caso di mancata qualificazione attraverso questo torneo bisognerà aggrapparsi al ranking: dovrebbe bastare per andare alle Olimpiadi 2024, ma meglio essere sicuri…

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE (aggiornato al 4 settembre 2023)

1. Turchia 384,08

2. USA 357,13

3. Serbia 356,82

4. Brasile 350,76

5. Cina 346,70

6. Italia 345,16

7. Polonia 315,55

8. Giappone 306,57

9. Paesi Bassi 286,85

10. Repubblica Dominicana 286,36

11. Canada 246,95

12. Germania 222,30

13. Belgio 217,33

14. Thailandia 188,51

15. Francia 184,99

16. Bulgaria 182,16

17. Repubblica Ceca 177,14

18. Ucraina 171,14

19. Argentina 170,95

20. Colombia 165,23

21. Kenya 162,42

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo