Pagelle Italia-Slovenia 3-0 volley femminile: Antropova top scorer, Sylla solida, Lubian a suon di ace

L’Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-0 (25-15; 25-15; 25-17) e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. Dopo il successo ottenuto contro la Corea del Sud, le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono ripetute contro un’avversaria bassa caratura e si lanciano verso la sfida contro la Thailandia, primo crocevia dell’avventura a Lodz (Polonia). Di seguito le pagelle e i voti delle azzurre scese in campo in Italia-Slovenia, match valido per il torneo preolimpico di volley femminile.

PAGELLE ITALIA-SLOVENIA

EKATERINA ANTROPOVA: 6,5. L’opposto chiude da top scorer con 16 punti (3 muri), pungendo con continuità quando ne ha avuto la possibilità. Le avversarie hanno fatto ben poco a muro e in difesa erano lacunose, servirà qualcosa in più contro le barricate thailandesi.

MYRIAM SYLLA: 6,5. La capitana risulta fondamentale in ricezione, frenando le flebili tentative delle avversarie soprattutto nell’inatteso punto a punto nel terzo set. La schiacciatrice ha messo a segno 11 punti, dando come sempre la carica a tutte le compagne di squadra.

MARINA LUBIAN: 6,5. Il servizio della centrale si rivela un’arma fondamentale e potrebbe tornare utile anche nelle prossime partite: 5 ace per 8 punti complessivi, apriscatola in un paio di circostanze importanti.

FRANCESCO BOSIO: 6. La palleggiatrice ha bisogno di queste partite per entrare in clima in vista dei prossimi impegni più probanti. Per il momento la sua regia è risultata solida e si fa apprezzare anche sottorete (3 muri), sfruttando al meglio Antropova e Sylla.

ANNA DANESI: 6,5. Nel suo tabellino spiccano 4 muri. La centrale ha ruggito contro le attaccanti avversarie e ha risposto presente anche in primo tempo, chiudendo con sette punti complessivi.

ELENA PIETRINI: 6. I sorrisi non mancano in intesa con Sylla e l’atteggiamento è quello giusto. Non deve strafare più di tanto di banda e la schiacciatrice chiude con 9 punti a referto, lanciando ottimi segnali.

ELEONORA FERSINO: 6. Il libero disputa una prestazione di ordinaria amministrazione contro un attacco tutt’altro che dinamitardo: gestione agevole e senza particolari grattacapi.

FRANCESCA VILLANI e ALICE DEGRADI: 6. Subentrano nella seconda partita dell’incontro, le due schiacciatrici hanno a disposizione alcuni scambi per ben figurare e chiudono rispettivamente con 4 e 2 punti.

Foto: FIVB