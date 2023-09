Volley femminile, Europei 2023. La sfida che tutti aspettavano: Italia, ecco la Turchia di Santarelli!

Una VNL in bacheca, un Europeo fin qui senza macchia, una consapevolezza e una carica impressionanti: la Turchia che affronta l’Italia nella semifinale dell’Europeo oggi pomeriggio è tutto questo. Un concentrato di energia, classe e potenza che in questo momento non teme rivali. Per due volte in stagione, nella prima fase e nei quarti di finale della VNL l’Italia si è inchinata allo strapotere delle turche e adesso le azzurre vogliono scrivere un’altra storia, con la squadra al completo e con tanta voglia di cancellare in un solo colpo tutto lo scetticismo che le ha accompagnate durante la cavalcata europea in Italia chiusa con sette successi, 21 set fatti e nessuno lasciato alle rivali.

Con la Turchia le azzurre devono dimostrare di saper cambiare passo. C’è bisogno di una partita al di sopra delle righe, dalla battuta al muro, dalla ricezione all’attacco ma soprattutto in difesa, dove le azzurre possono avere la capacità di far saltare i nervi ad almeno uno dei terminali offensivi delle rivali, Vargas e Karakurt. Tutto passerà dalle certezze che l’Italia ha acquisito nel suo cammino fino a questo momento. Servirà saper reagire nei momenti complicati, che arriveranno sicuramente e magari crederci anche quando le cose non funzioneranno a dovere.

La Turchia mette in campo una diagonale da sogno, con la alzatrice due volte campione d’Europa Cansu Ozbay, punto di forza inamovibile del Vakifbank e con la opposta naturalizzata Melissa Vargas, bocca da fuoco inesauribile del Fenerbahce che ha eliminato Conegliano in Champions e candidata al ruolo di miglior attaccante (e forse giocatrice) del torneo. In panca c’è Elif Sahin del Grupa Azoty Chemik Police in Polonia.

In banda titolare un altro volto conosciuto, Hande Baladin, schiacciatrice dell’Eczacibasi e la “rivisitata” Ebrar Karakurt, lo scorso anno con la maglia di Novara, e il prossimo in Russia al Lokomotiv Kaliningrad. In panchina la 23enne Ilkin Aydin, star del Galatasaray, Ayca Aykac, del Vakifbank, utilizzata quando serve in ricezione per dare un po’ di respiro a Karakurt e Derya Cebecioglu, anche lei del Vakifbank.

Al centro Santarelli punta sulla star Zehra Gunes, atleta del Vakifbank e icona del volley femminile turco, in diagonale con la bandiera del Fenerbahce Eda Erdem, 36 anni. In panchina l’altra centrale del Fenerbahce Asli Kalac e la giocatrice del Türk Hava Yolları SK Kubra Akman. Dal Fenerbahce arriva anche il primo libero della formazione turca, Orge Gizem, mentre il secondo libero è Simge Sebnem Akoz dell’Eczacibasi.

