Volley femminile, Cina e Giappone non qualificate alle Olimpiadi: cosa cambia per il ranking? Gli scenari per l’Italia: occhio ad Asia e Africa

Turchia, Serbia, Brasile e Repubblica Dominicana sono le prime squadre di volley femminile ad essersi qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024, naturalmente dopo la Francia che aveva già acquisito il diritto di partecipazione in qualità di Paese organizzatore. Questa sera dovrebbero aggiungersi gli USA, che sulla carta non dovrebbero avere particolari problemi a battere la Germania. L’ultimo pass attraverso i preolimpici sarà così un discorso tra Italia e Polonia, che alle ore 20.30 daranno vita a un palpitante scontro diretto: chi vincerà staccherà il biglietto per la rassegna a cinque cerchi, la nostra Nazionale dovrà inventarsi una magia contro le biancorosse sospinte dai 14.000 tifosi della Atlas Arena di Lodz.

I tre tornei di qualificazione andati in scena durante gli ultimi nove giorni hanno messo in palio sei posti complessivi (due per ciascuna kermesse), ma chi non è riuscito a fare festa tra Ningo, Tokyo e Lodz potrà ancora ambire a prendere parte alla rassegna a cinque cerchi. Gli ultimi cinque posti per i Giochi saranno infatti assegnati attraverso il ranking FIVB al termine della fase preliminare della Nations League 2024, che si disputerà nel mese di giugno. C’è però una clausola fondamentale: alle Olimpiadi deve essere presente almeno una squadra per Continente, se i preolimpici non hanno adempiuto a soddisfare questo comma del regolamento allora verranno ripescati le migliori Nazionali per ciascuna area geografica.

L’Europa ha completato la missione con Turchia, Serbia e una tra Italia e Polonia. Il Sudamerica ha qualificato il Brasile. Il Nord America è prossimo a guadagnarsi la rappresentanza con gli USA. Africa e Asia (clamorosamente) sono rimaste fuori dal discorso. Il Kenya, che non era nemmeno in campo ai preolimpici, è 21mo in graduatoria e è nei fatti già sicuro di essere a Parigi visto l’ampio vantaggio sul Camerun (per loro il ranking non subirà grossi mutamenti). Per l’Asia sarà un testa a testa tra Cina e Giappone, rispettivamente sesta e nona (prima delle partite odierne): chi sarà davanti andrà sicuramente a Parigi, l’altra dovrà sperare di essere tra le migliori tre al di fuori del discorso di rappresentanza continentale.

L’Italia è al momento quinta alle spalle di Turchia, Serbia, USA, Brasile e davanti a Cina, Polonia, Repubblica Dominicana, Giappone, Olanda. Al momento, facendo i vari conti tra preolimpici e ranking FIVB, le prime dieci della graduatoria (tra cui l’Italia) sarebbero qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024. La prima delle escluse è il Canada, che ora è undicesimo e si è portato a 22 punti di distacco dall’Olanda, ma ha 79 lunghezze di ritardo dall’Italia. Ancora più lontana la Germania, che è a -117 dalla nostra Nazionale. La Thailandia a 69 punti dall’Olanda e il Belgio a 88 punti dalle tulipane sembrano fuori da ogni discorso.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE

1. Turchia 397,46

2. Serbia 359,30

3. USA 357,65

4. Brasile 350,28

5. Italia 346,87

6. Cina 321,21

7. Polonia 319,99

8. Repubblica Dominicana 308,86

9. Giappone 307,36

10. Paesi Bassi 287,94

11. Canada 265,66

12. Germania 229,32

13. Thailandia 218,61

14. Belgio 199,57

15. Francia 184,99

21. Kenya 162,42

Aggiornato alle ore 12.00 di domenica 24 settembre: sono escluse Brasile-Giappone 3-2, Dominicana-Olanda 3-2, Cina-Serbia 3-1.

Foto: FIVB