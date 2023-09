Volley, Europei 2023: Polonia senza problemi, Bulgaria ancora ko, la Germania rimonta il Belgio

Giornata piena, la settima di gare agli Europei 2023 con tante sfide in attesa del ritorno in campo, domani sera, degli azzurri di Fefè De Giorgi contro la Svizzera. La Polonia non ha problemi ad asfaltare la Macedonia del Nord, mentre la Bulgaria subisce la seconda sconfitta contro la Croazia e corre qualche rischio in chiave qualificazione. Spagna e Romania tornano al successo, prima vittoria per Estonia e Montenegro.

Nel girone dell’Italia battaglia fra le due formazioni che, sulla carta, rischiano di uscire al primo turno con l’Estonia che riesce ad avere la meglio 3-2 sulla Svizzera, che ha accarezzato il sogno del primo successo in una fase finale dell’Europeo. Gli estoni partono forte e vincono i primi due set con i punteggi di 25-18 e 25-21, poi si sveglia la squadra elvetica che risponde con il successo nei successivi due parziali: 25-22 e 25-21. Tie break tiratissimo che premia l’Estonia con il punteggio di 15-13. Per gli estoni 23 punti di Venno e 15 di Tammearu. Per la Svizzera , avversaria domani dell’Italia, 17 punti per l’ex ravennate Ulrich e per Weisigkt.

In serata sfida dalle tante emozioni tra Belgio e Germania che rimonta da 0-2 e conquista la terza vittoria consecutiva. Il Belgio parte meglio, vola sul 16-11 e vince un primo set a senso unico resistendo al ritorno dei tedeschi nel finale (25-22). Nel secondo set i belgi, sulle ali dell’entusiasmo, scattano avanti 16-7 e dominano fino al 25-17 conclusivo. Nel terzo parziale si sveglia la Germania che si impone facilmente con il punteggio di 25-15, mentre nel quarto set c’è maggiore equilibrio ma sono ancora i tedeschi ad avere la meglio 25-22, trascinando i rivali al tie break. Il Belgio sembra in controllo sul 10-8 del quinto set ma la Germania cambia marcia e vince 15-12 completando la rimonta. Per i tedeschi 20 punti di Grozer, per il Belgio 19 punti di Deroo.

Nel girone C non incontra ostacoli la Polonia che batte 3-0 i padroni di casa della Macedonia del Nord al termine di un match a senso unico. Vinto facilmente il primo set 25-12, la squadra polacca deve fare i conti con la reazione dei macedoni che restano in scia fino al 21-20 nel secondo set e poi si impone 25-21. Senza storia il terzo parziale, vinto 25-14 dai polacchi che hanno schierato qualche cosiddetta seconda linea come Bdnorz che ha marcato 17 punti e Kurek che ha messo a segno 13 punti.

Nell’altra gara vittoria in rimonta del Montenegro contro la Danimarca, battuta 3-1. Partono meglio i danesi che vince 25-18 il primo parziale poi sale in cattedra un combattivo Montenegro che vince 31-29 il secondo set e si aggiudica i due combattutissimi parziali conclusivi con i punteggi di 25-22 e 25-23. Per i montenegrini 20 punti di Jovovic e 19 di Bojic, per la Danimarca 17 punti di Nilsen.

Continuano le sorprese in Bulgaria dove i padroni di casa incorrono nella seconda sconfitta su 4 gare disputate perdendo 3-1 contro la non irresistibile Croazia. I bulgari partono col piede giusto vincendo 25-22 il primo set, poi crollano nel secondo set sotto i colpi di un Sedlacek scatenato che prende per mano i croati e li conduce verso il successo per 25-22 e 25-21 nei due parziali successivi, regalando una vittoria preziosissima alla squadra croata. Sedlacek ha messo a terra 29 palloni, per la Bulgaria 18 punti di Sokolov e 14 a testa per Nikolov e Atanasov.

Torna al successo dopo due sconfitte consecutive la Spagna che spera nella qualificazione al secondo turno grazie al 3-1 rifilato alla Finlandia. Gli iberici vincono 25-21 un combattuto primo set e poi subiscono il ritorno dei finlandesi che pareggiano il conto con un netto 25-19. La Spagna torna avanti nel terzo set, vinto 25-21 e poi si aggiudica un tiratissimo quarto parziale con il punteggio di 25-23. 18 punti a testa per Villena e Raoul Ferragut per gli iberici, 21 punti di Marttila nella Finlandia.

In Israele seconda sconfitta a fila per i padroni di casa che perdono 3-0 contro il portogallo che ottiene la seconda vittoria europea. I portoghesi guadagnano un piccolo vantaggio nella parte centrale del primo set e lo mantengono fino al 25-22 finale. Secondo set in fotocopia con i lusitani che vincono 25-21, mentre nel terzo set gli israeliani reggono il ritmo degli avversari fino all’8-7 poi crollano letteralmente fino al 25-12 conclusivo. Per il Portogallo 17 i punti di Ferreira, mentre per Israele 12 i punti di Hershko.

Secondo successo consecutivo per la Romania che batte 3-1 la Grecia e rimescola ulteriormente le carte in chiave qualificazione. I rumeni partono forte e dominano i primi due set con i punteggi di 25-16 e 25-18. La Grecia reagisce e riesce a spuntarla 25-23 nel terzo set ma la Romania ha qualcosa di più e si aggiudica il quarto parziale con il punteggio di 25-21. Per i rumeni 16 punti di Rata e 14 per Bala e Bartha, per la Grecia spiccano i 15 punti di Tzioumakas.

Foto Cev