Volley, dove si gioca Italia-Turchia? Palazzetto neutrale, ma il pubblico… Gli arbitri della semifinale agli Europei

Oggi pomeriggio (ore 17.00) l’Italia affronterà la Turchia nella semifinale degli Europei 2023 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con la corazzata anatolica di coach Daniele Santarelli e per cercare il colpaccio. In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Serbia-Olanda. Diamo uno sguardo più attento a dove si giocherà la partita e chi saranno gli arbitri.

Si giocherà al Paleis 12 di Bruxelles (Belgio), un impianto che può ospitare fino a 15.000 persone (dipende dal tipo di eventi che viene ospitato) e che per questa rassegna continentale ha accolto 8.000 appassionati considerando la presenza delle padrone di casa. Le Yellow Tigers hanno messo paura alla Turchia e hanno avuto anche due occasioni per trascinare l’ottavo di finale al tie-break, ma non le hanno concretizzate e hanno perso per 3-1.

Sarà dunque un palazzetto neutrale, ma da che parte si schiererà il pubblico? Tanti italiani vivono in Belgio e potrebbero recarsi nella capitale per sostenere la Nazionale. Gli appassionati locali potrebbero simpatizzare per le azzurre, visto che la Turchia ha eliminato le padrone di casa nel primo turno a eliminazione diretta. Sarà la prima trasferta per l’Italia in questa rassegna continentale, visto che fino a oggi ha sempre giocato di fronte al proprio pubblico (il girone tra Verona, Monza e Torino; ottavi e quarti a Firenze). Il primo arbitro sarà lo svizzero Vladimir Simonovic, mentre il secondo sarà il greco Michail Koutsoulas.

