Volley, Davide Mazzanti: “Volevo una partita così, gran gioco per larghi tratti. Restiamo solidi”

L’Italia ha accarezzato il sogno di qualificarsi alla Finale degli Europei 2023 di volley femminile, ma proprio sul più bello si è spenta e ha dovuto dire addio alle ambizioni di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa. Le Campionesse d’Europa si erano infatti portate in vantaggio per 2-1 e 18-14 contro la Turchia, ma sono andate in crisi nel momento in cui sferrare il corpo mortifero alla compagine anatolica. La corazzata di coach Daniele Santarelli, fresca vincitrice della Nations League, ha saputo rimontare con grande peripezia e ha poi dominato il tie-break, meritandosi l’accesso all’atto conclusivo.

La nostra Nazionale si era presentata a Bruxelles (Belgio) forte di sette vittorie per 3-0, ottenute però contro avversarie di bassa caratura agonistica. Quello odierno era il primo vero test per Miryam Sylla e compagne, che hanno giocato bene soltanto a tratti e che devono mangiarsi le mani per non aver sfruttato un’occasione molto ghiotta, prima che la fuoriclasse Melissa Vargas riemergesse dalle sabbie mobili e guidasse la Turchia verso il ribaltone. Paola Egonu ha giocato titolare dalla metà del secondo set, quando l’Italia era sotto di sei punti e l’opposto ha sostituito Ekaterina Antropova.

La veneta è stata straripante nel tentativo di rimonta, ma anche nel terzo set e nella prima metà del quarto parziale, chiudendo con 25 punti all’attivo e giocando con grande qualità in fase offensiva. L’idea iniziale di Mazzanti è stata sburgiardata, visto che il Commissario Tecnico aveva optato per fare giocare Antropova come opposto titolare e relegare Egonu in panchina nel corso delle ultime due settimane, salvo poi tornare sui suoi passi nel match da dentro o fuori. Bisognerà accontentarsi di giocare per la medaglia di bronzo, fronteggiando la perdente di Olanda-Serbia nella finale per il terzo posto in programma domenica 3 settembre (ore 16.00) sempre nella capitale belga.

Davide Mazzanti ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Desideravo vedere giocare alle ragazze una partita a questo livello e di questo sono fiero perché abbiamo per lunghi tratti giocato una gran pallavolo. Adesso però bisogna restare solidi perché il nostro percorso continua con una finale 3°-4° posto da giocare domenica e poi, guardando più in là, con una qualificazione olimpica che ci attende”.

Foto: Valerio Origo