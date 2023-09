Volley, cosa è successo alla Francia. Patry provoca: “Penso siano stati gli italiani, ne sono capaci”

La Francia ha dovuto affrontare due lunghi trasferimenti nel corso degli Europei 2023 di volley maschile. I Campioni Olimpici hanno infatti disputato la fase a gironi a Tel Aviv (Israele) e si sono poi dovuti spostare a Varna (Bulgaria) per giocare l’ottavo di finale contro i padroni di casa e il quarto di finale contro la Romania. I Galletti hanno poi preso un aereo per recarsi a Roma, dove giovedì 14 settembre (ore 21.15) affronteranno l’Italia in semifinale.

Avere sempre la valigia in mano non è mai una situazione ottimale durante una rassegna internazionale, tra l’altro spostandosi di fuso orario (Israele e Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi). L’Italia lo ha fatto tra Bologna, Ancona, Perugia, Bari e ora Roma, ma si tratta di viaggi minimi e casalinghi. Gli uomini di coach Andrea Giani si sono invece dovuti sciroppare 2.300 chilometri tra Tel Aviv e Varna, poi 2.100 km dalla località bulgara a Roma.

I transalpini sono atterrati nella capitale del Bel Paese nella giornata di ieri, dopo aver affrontato il viaggio a bordo di un volo charter messo a disposizione dalla CEV. I pallavolisti hanno però dovuto attendere per un’ora sul velivolo sulla pista di Fiumicino prima di poter sbarcare. Un episodio che ha suscitato un po’ di malumore tra i Galletti e che ha portato ad una forte provocazione da parte dell’opposto Jean Patry, bomber titolare della Francia e che nelle ultime cinque stagioni ha militato in SuperLega.

L’ormai ex giocatore di Milano ha dichiarato a L’Equipe: “Abbiamo aspettato sull’asfalto a causa di un problema tecnico. Va bene che ci fosse un po’ di spazio sull’aereo, ma abbiamo aspettato a lungo. È possibile che sia stata una mossa degli italiani, penso che ne siano capaci“. L’attaccante ha pensato dunque ad un sabotaggio da parte di nostri connazionali, magari per fare innervosire i giocatori a bordo in vista della semifinale contro l’Italia (tra l’altro al momento dello sbarco gli azzurri dovevano ancora giocare il quarto di finale contro l’Olanda…).

Foto: CEV