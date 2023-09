Volley, Alessandro Michieletto: “Meritavamo la finale: abbiamo retto il gioco della Francia, tutti hanno spinto”

L’Italia ha sconfitto la Francia per 3-0 e si è qualificata alla Finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale si è imposta di forza di fronte al pubblico del PalaEur di Roma e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, che andrà in scena sabato 16 settembre sempre nella capitale contro la Polonia. I Campioni del Mondo e d’Europa hanno annichilito i Campioni Olimpici con un gioco spumeggiante e si sono meritati il diritto di difendere il titolo conquistato due anni fa.

Alessandro Michieletto ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “Si sono avvicinati con grandi battute nel finale del terzo set, ci siamo incartati ma abbiamo fatto una gran partita. Alla fine ho spinto un po’ io, prima lo avevano fatto Romanò e Lavia, ma tutti hanno spinto a turno per spingerci in finale. Il palazzetto ci ha dato un supporto incredibile e ora testa alla finale“.

Lo schiacciatore ha poi proseguito: “Tutto bello. Era una partita tosta contro un avversario che da anni è al top mondiale, è vero che oggi alcuni non erano al top, ma sono sempre pericolosi. Siamo scesi in campo per dimostrare che ci meritavamo questa finale, sono orgoglioso dei miei compagni. Loro sono una squadra che allunga molto le azioni, spreca poco, per fare puntp non devi innervorsirti perché è difficile mettere giù la palla. Abbiamo dimostrato che potevamo reggere il loro gioco e lo abbiamo fatto”.

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli