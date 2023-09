VIDEO una pioggia improvvisa si abbatte sul circuito di Buddh. Ripianificate le qualifiche del GP d’India

Nel sabato del weekend dedicato al GP dell’India è la pioggia a sparigliare le carte. In occasione della quattordicesima tappa del Motomondiale 2023 infatti una tempesta, non prevista, si è abbattuta sul tracciato di Buddh, provocando per la seconda giornata di seguito un vistoso cambiamento nel tabellino di marcia.

Cominciato durante la sessione di Q1 della moto 3, l’acquazzone si è palesato proprio al termine del segmento, provocando grandissima incertezza. Per diversi minuti si è infatti pensato addirittura di non disputare le qualifiche di Moto3 a causa delle condizioni problematiche della pista.

Fortunatamente però con lo scorrere del tempo il cielo ha cominciato ad aprirsi, spingendo i commissari di gara a ripianificare gli orari per le sessioni rimanenti. Proprio per via della pioggia prima dell’inizio della Sprint Race (ore 13:08), i piloti di MotoGP avranno la possibilità di provare per sicurezza il circuito sul bagnato.

Di seguito le immagini dell’acquazzone di questa mattina in India.

GP INDIA: LA PIOGGIA RIPROGRAMMA LE QUALIFICHE





Foto: LaPresse