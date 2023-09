VIDEO Stefan Kueng, incidente agli Europei: sbatte contro le transenne e spacca il casco

Stefan Kueng è purtroppo incappato in un bruttissimo incidente durante la cronometro individuale degli Europei 2023 di ciclismo maschile. Il quotato svizzero era in piena lotta per conquistare una medaglia e si stava impegnando al meglio delle proprie possibilità, pedalando a testa bassa e profondendo il massimo sforzo per provare a salire sul podio. Nel corso dell’ultimo chilometro, però, l’elvetico è andato a sbattere contro le transenne.

Stefan Kueng stava pedalando a testa bassa e non ha visto l’ostacolo con anticipo. Si è accorto soltanto all’ultimo della presenza delle barriere, che si erano leggermente spostate sulla strada. L’impatto è stato bruttissimo e il ciclista è volato a terra. L’atleta si è rialzato, ma era una maschera di sangue e il casco era spaccato: si era rotto sulla parte frontale, ma nonostante questo è rimontato in sella ed è giunto al traguardo chiudendo all’undicesimo posto. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Stefan Kueng nella cronometro degli Europei.

What on EARTH was Küng’s team car doing?!? He needed yo be told to have his head up #EuroRoad23 pic.twitter.com/E6c1Ck45yI

— Tim Bonville-Ginn (@TimBonvilleGinn) September 20, 2023