Ordine d’arrivo cronometro Europei ciclismo 2023: Tarling dominatore, Cattaneo quinto

Joshua Tarling ha vinto la cronometro elite maschile agli Europei 2023 di ciclismo. Il britannico era il grande favorito della vigilia e ha dominato lungo i 29,8 km completamente pianeggianti attorno a Emmen (Paesi Bassi). Il 19enne, terzo ai ultimi Mondiali alle spalle di Remco Evenepoel e Filippo Ganna, ha tagliato il traguardo con il tempo di 31:30 e ha rifilato addirittuira 42 secondi di distacco allo svizzero Stefan Bissegger, appena davanti al belga Wout Van Aert.

Buon quinto posto il nostro Mattia Cattaneo a 1’13”, a quattro secondi dal danese Mikkel Bjerg. Bruttissimo incidente per lo svizzero Stefan Kueng, che è andato a sbattere contro le transenne nel tratto conclusivo del tracciato proprio mentre era in lotta per il podio. Di seguito l’ordine d’arrivo della cronometro maschile degli Europei 2023 di ciclismo.

ORDINE D’ARRIVO CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023

1 TARLING Joshua Great Britain 70 20 0:31:30 56.762

2 BISSEGGER Stefan Switzerland 55 14 0:42 55.528

3 VAN AERT Wout Belgium 40 8 0:43 55.499

4 BJERG Mikkel Denmark 30 7 1:09 54.763

5 CATTANEO Mattia Italy 25 6 1:13 54.651

6 OLIVEIRA Nelson Portugal 20 5 1:15 54.595

7 HOOLE Daan Netherlands 15 4 1:22 54.402

8 CAVAGNA Rémi France 10 1:25 54.319

9 LAMPAERT Yves Belgium 5 ,, 54.319

10 BAX Sjoerd Netherlands 3 1:29 54.209

11 KÜNG Stefan Switzerland ,, 54.209

12 ARMIRAIL Bruno France 1:34 54.073

13 KWIATKOWSKI Michał Poland 1:35 54.045

14 LARSEN Niklas Denmark 1:43 53.828

15 WALSCHEID Max Germany 1:44 53.801

16 BODNAR Maciej Poland 1:47 53.721

17 MULLEN Ryan Ireland 1:48 53.694

18 OLIVEIRA Ivo Portugal 1:50 53.64

19 KEPPLINGER Rainer Austria 1:53 53.56

20 SOBRERO Matteo Italy 2:14 53.004

21 HEIDEMANN Miguel Germany 2:21 52.821

22 AZPARREN Xabier Mikel Spain 2:24 52.743

23 ILIĆ Ognjen Serbia 2:26 52.692

24 VACEK Mathias Czech Republic ,, 52.692

25 TAARAMÄE Rein Estonia 2:40 52.332

26 MAKOGON Vladyslav Finland 3:36 50.94

27 PASTUSHENKO Yan Ukraine 4:40 49.438

28 ÓMARSSON Ingvar Iceland 5:01 48.964

29 BONELLO Daniel Malta 5:28 48.368

30 ÖRKEN Ahmet Turkey 5:32 48.281

31 NUHA Blerton Kosovo 9:24 43.716

32 HASANI Samir Kosovo 9:36 43.504