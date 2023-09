VIDEO F1, GP Singapore 2023: highlights e sintesi gara. Capolavoro Sainz, vince la Ferrari!

Un weekend da sogno si conclude con il successo per la Ferrari a Singapore proprio più di un anno: è Carlos Sainz a interrompere questo lungo digiuno al termine di una gara semplicemente perfetta, nella quale è stato protetto alla grande dal suo scudiero Charles Leclerc e difendendosi nel finale anche sfruttando il DRS di Norris.

Per una Ferrari che vola, una Red Bull che incappa nel peggior fine settimana dell’anno: si interrompe la striscia di 14 vittorie e va in fumo la profezia di George Russel che aveva dichiarato che la scuderia austriaca avrebbe vinto tutte le gare della stagione. Il passo gara, così come il giro secco, è stato molto problematico.

Per poco non riesce il colpaccio alla Mercedes che ha cercato il colpaccio facendo rientrare ai box Russell e Hamilton e montando le gomme medie: negli ultimi giri si sono avvicinate a Norris e Sainz, ma i primi due, anche attraverso una collaborazione proficua, sono riusciti stoicamente a difendersi.

Queste le principali emozioni di questa gara:

