Vela, Europei Formula Kite 2023: altra giornata di maltempo a Portsmouth, anche oggi niente regate

Altra giorno sfortunato ai Campionati Europei 2023 di Formula Kite (specialità della vela), competizione che mette in palio anche alcuni pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Come successo ieri, anche oggi le condizioni meteo a Portsmouth, in Inghilterra, non hanno permesso la disputa delle regate in programma e l’inizio di questa rassegna continentale è stato dunque rinviato di un altro giorno.

Ora si spera di poter iniziare domani, anche se non sarà facile, visto che le previsioni per la giornata di giovedì sono tutt’altro che buone. Da venerdì fino a domenica (giorno delle Final Series), invece, il tempo dovrebbe migliorare e dovrebbe dunque consentire il regolare svolgimento delle regate.

Ricordiamo che per l’Italia gareggeranno in questa competizione Riccardo Pianosi, Lorenzo Boschetti e Mario Calbucci in campo maschile e Maggie Pescetto, Sofia Tomasoni e Tiana Laporte nella prova femminile.

