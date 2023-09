US Open, Zverev e Arnaldi ultimi ostacoli prima di una possibile rivincita tra Sinner e Alcaraz

Dopo il sorteggio andato in scena il 24 agosto, si era già segnato sul proprio taccuino un possibile incrocio tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open 2023. Ricordando la stupenda partita dell’anno scorso, durata quasi cinque ore e vinta dallo spagnolo, gli appassionati sono in attesa di sapere se questo incrocio possa compiersi.

Non sarà scontato, specialmente per l’avversario che Sinner dovrà affrontare negli ottavi. L’altoatesino, infatti, giocherà contro Alexander Zverev, che nel corso di questo torneo e già a Cincinnati ha fatto vedere cose molto interessanti. Il tedesco, reduce dal bruttissimo infortunio alla caviglia del Roland Garros della stagione scorsa, è in risalita chiara e, di conseguenza, l’incrocio per Jannik sarà complicato.

Per quanto riguarda Alcaraz, che ieri si è “distratto” un set contro Daniel Evans, vi potrebbe essere una serie tutta italiana. Prima della sfida possibile contro Sinner, ci sarà Matteo Arnaldi da battere. Il ligure, protagonista di un percorso sorprendente, ha dato dimostrazione di qualità e personalità contro il n.16 del mondo, Cameron Norrie. Il britannico è stato letteralmente dominato dal ragazzo di Sanremo e ora, senza avere nulla da perdere, Matteo giocherà contro l’asso spagnolo e vorrà esprimersi al 100%.

Non resta che attendere l’esito dei due ottavi che si disputeranno domani per sapere se davvero il confronto tra Jannik e Carlitos sarà realtà nei quarti a Flushing Meadows.

