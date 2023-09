US Open, Nargiso si sbilancia: “In Sinner rivedo Djokovic. È già molto vicino al serbo”

Jannik Sinner ha rispettato i pronostici e sconfitto nel terzo turno degli US Open 2023 lo svizzero Stan Wawrinka. Non è stato un match facile per l’altoatesino, messo alle corde dall’elvetico nel secondo set e costretto ad alzare il suo livello per continuare nel cammino a New York. Jannik l’ha fatto facendo vedere in alcune situazioni dei colpi di pregevole fattura.

Iniziative e vincenti, in momenti decisivi del confronto, che possono alimentare dei paragoni con campioni di questo sport. Da questo punto di vista, la maniera di portare i colpi e di trovare l’equilibrio anche in situazioni precarie ricorda il fenomenale serbo Novak Djokovic.

A essersi lanciato in questo paragone è stato, nel corso della diretta su SuperTennis, Diego Nargiso. L’ex tennista nostrano, nelle vesti di commentatore tecnico, si è espresso in questi termini: “In Sinner rivedo veramente Djokovic. Per l’equilibrio in campo, per come risponde sempre in mezzo, il diritto inside-in. Sta migliorando giorno dopo giorno, complimenti al suo staff. Penso che già oggi sia molto vicino al serbo, ma avrà modo di avvicinarsi ulteriormente“, le parole dell’ex giocatore campano.

Di sicuro sarà il tempo a dirci fin dove Jannik saprà spingersi. Allo stato attuale delle cose, parliamo del n.6 del mondo, che a Toronto ha vinto il suo primo Masters1000 e a Flushing Meadows ha colto la decima qualificazione agli ottavi di un Major in carriera.

Foto: Lapresse