US Open, Sinner-Wawrinka: cinque precedenti e un ricordo a New York. Stasera il terzo turno

Jannik Sinner affronterà Stan Wawrinka al terzo turno degli US Open 2023. Si tratta di un match insidioso per il tennista italiano, chiamato a fronteggiare il veterano svizzero vincitore di tre Slam nel corso della sua lunga carriera. L’altoatesino, reduce dalla netta vittoria nel derby con Lorenzo Sonego, ha tutte le carte in regola per sbarazzarsi anche dell’elvetico e proseguire la propria carriera sul cemento di New York, ma dovrà stare molto attento ad un avversario particolarmente solido.

Jannik Sinner ha 22 anni ed è il numero sei al mondo, mentre Stan Wawrinka ha già spento 38 candeline e al momento si trova in 49ma posizione nel ranking ATP (con un passato da numero 3). Lo svizzero ha vinto sedici tornei in carriera (tra cui tre Slam) e guadagnato 36,3 milioni di dollari, mentre l’italiano è fermo a 8 tornei e 10,7 milioni di dollari: sono numeri su cui incidono chiaramente i 16 anni di differenza, basti pensare che il rossocrociato è diventato professionista nel 2002 e invece l’azzurro è passato soltanto nel 2018.

Jannik Sinner e Stan Wawrinka si sono affrontati cinque volte nel corso delle rispettive carriere. Il tennista italiano conduce per 3-2: gli ultimi tre incroci sono stati vinti proprio dall’altoatesino, che aveva invece perso le prime due sfide con il veterano elvetico. La prima volta ebbe luogo proprio sul cemento di New York nel 2019: era una delle prime grandi uscite di Jannik Sinner, che però perse al primo turno con il punteggio di 6-3, 7-6(4), 4-6, 6-3. Il secondo capitolo andò in scena nello stesso anno in occasione della semifinale del torneo di Anversa, dominata da Wawrinka per 6-3, 6-2.

Il primo sigillo dell’azzurro si materializzò a Wimbledon nel 2022, ancora in un primo turno dello Slam: vittoria in quattro set con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, 6-2. Jannik Sinner ha invece dominato gli ultimi due incroci, disputati nei mesi scorsi: 6-1, 6-3 nel quarto di finale a Rotterdam; 6-1, 6-4 negli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells.

Foto: Lapresse